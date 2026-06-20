Uruguay vs Cabo Verde: día, hora y dónde ver a la celeste en su segundo partido en el Mundial 2026

El partido entre la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 se jugará este domingo 21 de junio a la hora 19 en el Hard Rock Stadium de Miami, y se podrá ver en vivo por Canal 5, Antel TV, DSports, DGO y Disney+.

El encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 está programado para el domingo 21 de junio de 2026 . El escenario elegido para este cruce internacional es el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Los derechos de transmisión internacional para este encuentro en territorio uruguayo están distribuidos en varias plataformas y canales oficiales:

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Televisión abierta: Canal 5.

Canal 5. Televisión por cable y satelital: DSports (disponible en DirecTV y operadores de cable autorizados).

DSports (disponible en DirecTV y operadores de cable autorizados). Streaming gratuito: Antel TV (para usuarios de la compañía de telecomunicaciones).

Antel TV (para usuarios de la compañía de telecomunicaciones). Streaming de pago: DGO y Disney+ (plan Premium).

Información de contexto relevante: ¿Cómo llegan los equipos?

La selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, llega a este compromiso tras empatar 1-1 frente a Arabia Saudita en su debut mundialista. Por su parte, el seleccionado de Cabo Verde, que hace su primera aparición absoluta en una Copa del Mundo, viene de conseguir un histórico empate 0-0 ante España.

Actualmente, las posiciones del Grupo H se encuentran igualadas, con las cuatro selecciones sumando un punto. Sin embargo, Uruguay lidera la tabla por el criterio de desempate de "fair play", al no haber recibido tarjetas amarillas en su primer encuentro, mientras que Arabia Saudita recibió una amonestación.

Posible alineación de Uruguay: El cuerpo técnico evalúa realizar modificaciones respecto al equipo que debutó en el torneo. La probable formación titular de la Celeste sería con:

Arquero: Fernando Muslera.

Fernando Muslera. Defensas: Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria.

Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria. Mediocampistas: Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz.

Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz. Delanteros: Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

Tabla de posiciones del Grupo H (Mundial 2026):