Mundial 2026: Rodrigo Bentancur admitió su error en el gol de Arabia Saudita y dijo que la selección uruguaya deberá "tener paciencia" para atacar a Cabo Verde

Rodrigo Bentancur reconoció su error en el gol de Arabia Saudita ante la selección uruguaya , en el debut por el Mundial 2026 , y explicó cómo deberán atacar a Cabo Verde , en una entrevista con los medios presentes en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen.

El volante afirmó que el primer tiempo de Uruguay en el debut mundialista "fue malo", y aseguró que la selección se quedó con "la rebeldía" del segundo tiempo , en el que generaron "muchas ocasiones" pero "no se dio" la victoria.

También marcó que está "al cien por ciento" tras la lesión que sufrió en enero , que lo dejó cuatro meses fuera de las canchas, y admitió que todo Uruguay sufrió "el debut" y "el calor" que se sintió en la primera mitad.

Tras ello, Bentancur fue consultado sobre los goles de pelota parada que viene sufriendo Uruguay, entre ellos el tanto de Arabia, y contestó: "El otro día fue culpa mía el gol, lo tengo más que claro . Son detalles a mejorar, el fútbol se gana por esos detalles y el otro día lo sufrimos de vuelta".

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"Ganó el mío, así que es responsabilidad mía, después tuvieron suerte que el rebote les quedó a ellos. Estamos trabajando en esos detalles", agregó.

Rodrigo Bentancur analizó el partido contra Cabo Verde

A Bentancur también le preguntaron cómo piensa que será el partido ante Cabo Verde, y cómo espera que la selección ataque al equipo africano, que viene de empatar 0-0 con España.

"El calor se sufre, así que hay que ser inteligentes. Ellos tienen un bloque bajo muy fuerte y el contragolpe, son los aspectos a seguir. Nosotros tenemos nuestro juego, tenemos que tener un poco más de paciencia, con el bloque bajo no va a ser tan fácil el juego directo", explicó el centrocampista del Tottenham.

En ese sentido, indicó que para atacar a Cabo Verde deberán tener "mucha tranquilidad" y mover la pelota "de lado a lado cinco o seis veces" hasta encontrar los espacios, con un destaque al "juego por afuera", ya que los africanos "ponen mucha gente en el medio".

Además, indicó que "los centros" serán un arma fundamental, como se hizo contra Arabia, partido en el que la selección realizó 30 envíos al área.

Consultado sobre si jugará en un rol más atrasado en el medio, ante la salida de Manuel Ugarte del equipo, aclaró que eso dependerá "del equipo que pare Marcelo (Bielsa)" en el entrenamiento de los titulares de este viernes.

En ese sentido, destacó que el entrenador quería que "tuviera más la pelota" contra Arabia, y cuando pudo retrasarse unos metros en el segundo tiempo lo consiguió.