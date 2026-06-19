Eduardo Acevedo, entrenador y exfutbolista con pasado en la selección uruguaya y en el Mundial México 1986, paso por Quedó Picando, en el streaming de El Observador, analizó el momento de la celeste en la Copa del Mundo y opinó sobre el posible equipo para el partido del domingo ante Cabo Verde.
"A Darwin Núñez no le llegó la pelota": el mundialista Eduardo Acevedo pasó por Quedó Picando, analizó a la selección uruguaya y opinó del equipo para el partido ante Cabo Verde
Eduardo Acevedo, entrenador con pasado como zaguero de la selección uruguaya en el Mundial México 1986, paso por el streaming de El Observador