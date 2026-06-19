"A Darwin Núñez no le llegó la pelota": el mundialista Eduardo Acevedo pasó por Quedó Picando, analizó a la selección uruguaya y opinó del equipo para el partido ante Cabo Verde

Eduardo Acevedo , entrenador y exfutbolista con pasado en la selección uruguaya y en el Mundial México 1986, paso por Quedó Picando , en el streaming de El Observador , analizó el momento de la celeste en la Copa del Mundo y opinó sobre el posible equipo para el partido del domingo ante Cabo Verde.

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El hoy DT de Miramar Misiones analizó el momento de Darwin Núñez y consideró que no debe salir de la oncena titular.

“El único jugador que depende de los compañeros es el número 9. Yo pregunto: ¿Qué gol erró Darwin, fue culpa de él?”, expresó. “A Darwin no le llegó la pelota”, dijo, indicando que lo pondría de titular ante los africanos.

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“Yo a un 9 la única vez que lo juzgo es cuando erra goles”, explicó, aunque destacó que Viñas y Ugarte fueron los mejores de Uruguay y que ese atacante no falló situaciones, pero se las atajó el arquero de Arabia Saudita.

Además, consideró que Nicolás De la Cruz podría tener más minutos.

¿Era roja para Messi?

Eduardo Acevedo y el panel de Quedó Picando también analizaron la jugada de la polémica de Lionel Messi en Argentina vs Argelia.