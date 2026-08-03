Leonardo Ramos fue cesado como entrenador de Danubio: la franja cayó en zona de descenso y está en una situación muy delicada

Danubio decidió este lunes cesar a Leonardo Ramos como entrenador del club tras una fecha y su ciclo no llegó a durar tres meses.

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El equipo franjeado atraviesa un delicado momento ya que tras la finalización del Torneo Intermedio cayó a zona de descenso junto con Progreso y Cerro.

El buen momento de Wanderers, finalista del Intermedio ante Peñarol hizo que Danubio cayera a zona de descenso.

Danubio apostó para el arranque de la temporada por el argentino Diego Monarriz quien fue cesado tras la décima fecha del Torneo Apertura.

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Con Monarriz, Danubio ganó tres partidos, empató cuatro y perdió los tres restantes. El equipo anotó 12 goles y recibió 13.

El director deportivo Gustavo Matosas se tuvo que hacer cargo del equipo y Danubio empató 2-2 con Central Español, 1-1 con Deportivo Maldonado, le ganó 2-1 a Nacional en el Gran Parque Central, fue goleado 3-0 por Liverpool y cayó 1-0 con Albion para un interinato con un triunfo, dos empates y dos derrotas, 5 goles a favor y 8 en contra.

Ramos solo dirigió el Torneo Intermedio.

Ahí perdió 3-1 con Deportivo Maldonado, empató 1-1 con Juventud, cayó 2-1 con Progreso, igualó 0-0 con Wanderers, tras el parate del Mundial empató 0-0 con Nacional, perdió 1-0 con Montevideo City Torque y el sábado hizo tablas con Albion, 2-2.

Es decir que con Ramos el equipo no ganó, empató cuatro partidos y perdió los tres restantes. Hizo cinco goles y recibió nueve.

Durante el receso, mientras se disputaba el Mundial 2026, Ramos fue operado por una afección cardíaca y en el retorno de la actividad el encargado de dirigir en cancha fue su ayudante Gabriel Farcilli.