Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / DANUBIO

Leonardo Ramos fue cesado como entrenador de Danubio: la franja cayó en zona de descenso y está en una situación muy delicada

Sin triunfos en el Torneo Intermedio, Danubio tomó un cambio de rumbo y decidió cesar a Leonardo Ramos como su entrenador

3 de agosto de 2026 21:54 hs
Leonardo Ramos

Leonardo Ramos

Foto: @DanubioFC

Danubio decidió este lunes cesar a Leonardo Ramos como entrenador del club tras una fecha y su ciclo no llegó a durar tres meses.

El equipo franjeado atraviesa un delicado momento ya que tras la finalización del Torneo Intermedio cayó a zona de descenso junto con Progreso y Cerro.

Danubio apostó para el arranque de la temporada por el argentino Diego Monarriz quien fue cesado tras la décima fecha del Torneo Apertura.

Danubio está cerca de vender a Nicolás Azambuja, una de sus joyas juveniles, a Brasil: los detalles del pase

El presidente de Danubio Tabaré Fierro pidió licencia por un mes y Gastón Barlocco ocupó su lugar: los motivos

Con Monarriz, Danubio ganó tres partidos, empató cuatro y perdió los tres restantes. El equipo anotó 12 goles y recibió 13.

El director deportivo Gustavo Matosas se tuvo que hacer cargo del equipo y Danubio empató 2-2 con Central Español, 1-1 con Deportivo Maldonado, le ganó 2-1 a Nacional en el Gran Parque Central, fue goleado 3-0 por Liverpool y cayó 1-0 con Albion para un interinato con un triunfo, dos empates y dos derrotas, 5 goles a favor y 8 en contra.

Ramos solo dirigió el Torneo Intermedio.

Ahí perdió 3-1 con Deportivo Maldonado, empató 1-1 con Juventud, cayó 2-1 con Progreso, igualó 0-0 con Wanderers, tras el parate del Mundial empató 0-0 con Nacional, perdió 1-0 con Montevideo City Torque y el sábado hizo tablas con Albion, 2-2.

Es decir que con Ramos el equipo no ganó, empató cuatro partidos y perdió los tres restantes. Hizo cinco goles y recibió nueve.

Durante el receso, mientras se disputaba el Mundial 2026, Ramos fue operado por una afección cardíaca y en el retorno de la actividad el encargado de dirigir en cancha fue su ayudante Gabriel Farcilli.

Las más leídas

La razón por la que Luis Suárez no podrá jugar con Inter Miami durante toda la Leagues Cup que comienza ya este martes

Día 6 de Diego Forlán en la selección uruguaya: bajó por primera vez a la cancha con la sub 20 y comenzó su era como entrenador en el Complejo de la AUF

Leo Fernández estuvo en el Campeón del Siglo y dio su punto de vista sobre el juego de Peñarol tras el triunfo ante Cerro Largo; mirá el video

Cruzeiro no se detiene: tras fichar a Luciano Rodríguez, ahora va por un delantero de la selección uruguaya que jugó el Mundial 2026

Temas

Leonardo Ramos Danubio

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos