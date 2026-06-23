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Leo Ramos, entrenador de Danubio, fue intervenido quirúrgicamente de una afección cardíaca y permanece internado

Desde Danubio informaron que los médicos reportaron que la operación “salió muy bien”

23 de junio de 2026 10:50 hs
Leonardo Ramos
Leonardo Ramos L. CARREÑO

Leonardo Ramos, entrenador de Danubio y con pasado en Peñarol y varios equipos, fue intervenido quirúrgicamente este lunes de una afección cardíaca y permanecía internado este martes, tras pasar a cuidados intensivos (CTI) luego de la operación.

Así lo confirmaron a Referí desde el club franjeado.

Al DT de 56 años se le detectó la semana pasada una complicación cardíaca, tras sentir un fuerte dolor en el pecho, por lo que se lo mantuvo internado y se le marcó fecha para una intervención este lunes sobre las 11:00 horas, cuando se le realizó un cateterismo por tener arterias obstruidas.

Desde Danubio informaron que los médicos reportaron que la operación “salió muy bien” y que, como ocurre en estos caso, Ramos estuvo en CTI este lunes y podía segur hasta este martes.

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Leonardo Ramos
Leonardo Ramos

Además, ordenaron que no le hicieran visitas para que estuviera más tranquilo.

“Lo indicado por el médico fue que había salido todo muy bien”, señalaron desde Danubio.

Ramos, campeón uruguayo con Danubio como DT en 2013/14, regresó al club de Maroñas en el pasado mes de mayo para afrontar la segunda mitad de la temporada.

Tras la intervención, se espera que tenga dos o tres meses de recuperación, por lo que el club deberá tomar una decisión con respecto a su cuerpo técnico.

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