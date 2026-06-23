Mundial 2026: qué dice la proyección de la mejor universidad de América Latina sobre el futuro de Uruguay

La selección de Uruguay atraviesa un momento de incertidumbre en el Mundial 2026 y una nueva proyección estadística no hace más que alimentar la preocupación de los hinchas. El modelo predictivo elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), considerada la mejor universidad de América Latina en diversos rankings internacionales, actualizó sus estimaciones para el Grupo H y dejó a la Celeste en una situación comprometida.
De acuerdo con las simulaciones publicadas este martes por el grupo de investigación, Uruguay tiene un 14% de probabilidades de terminar en el primer puesto de su zona y apenas un 8% de finalizar segundo. En contrapartida, el modelo le asigna un 69% de chances de concluir en la tercera posición y un 9% de acabar último.
Probabilidades para los grupos - Grupo H
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El escenario ubica a España como la gran favorita para quedarse con el liderazgo del Grupo H. Según la proyección, el conjunto bajo la dirección de Luis de la Fuente cuenta con un 82% de probabilidades de terminar primero.
Mundial 2026: qué dice la proyección de la mejor universidad de América Latina sobre el Grupo H y el futuro de Uruguay
Uno de los datos más llamativos de la simulación es el papel de Cabo Verde. El seleccionado africano aparece con un 57% de probabilidades de finalizar en la segunda posición, por delante de Uruguay, y con un 3% de opciones de quedarse con el grupo.
Arabia Saudita, en tanto, es el equipo con más posibilidades de ocupar el último lugar de la tabla. El modelo le otorga un 70% de probabilidades de terminar cuarto y un 25% de ser segundo.
Las proyecciones de la UBA se construyen mediante miles de simulaciones informáticas que consideran los resultados previos, la fortaleza relativa de los equipos y las distintas combinaciones posibles de marcadores y posiciones finales. El sistema se actualiza a medida que avanza el torneo y se incorporan nuevos datos.
Darwin Núñez y su cabeza gacha tras el empate de la selección uruguaya 2-2 ante Cabo Verde por el Mundial 2026
FOTO: AFP
Para Uruguay, el pronóstico representa una señal de alerta, aunque todavía no es una sentencia definitiva. Las probabilidades reflejan escenarios posibles y no determinan el desenlace del grupo, que dependerá de los resultados de los próximos encuentros.
La Celeste, bicampeona del mundo y una de las selecciones históricas del fútbol sudamericano, todavía conserva opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.
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La selección de Uruguay llega a la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 con la obligación de conseguir un buen resultado ante España y estar atenta a lo que suceda entre Cabo Verde y Arabia Saudita.
La Celeste suma dos puntos tras igualar con Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que necesita ganar para aumentar sus posibilidades de avanzar de ronda. Un empate o una derrota la dejarían dependiendo de una compleja combinación de resultados y de la diferencia de gol.
"Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarle", confesó el DT del seleccionado uruguayo, Marcelo Bielsa, en conferencia de prensa.