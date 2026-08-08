"No" y "no sé": las muletillas de Daniela Cabral para confirmar que las decisiones de Conexión Ganadera las tomaba Gustavo Basso

“No sé”, “no pregunté”, “no me lo contó”, fueron las muletillas reiteradas por Daniela Cabral en el segundo interrogatorio que le hizo el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez frente a nuevos hechos relacionados con la falta de 1.300 cabezas de ganado que habían sido puestos en garantía ante el BROU por un préstamo de US$ 1 millón, así como

Si bien el audio de la audiencia al que accedió El Observador del 31 de julio duró unos 50 minutos, como ya se informó problemas técnicos llevaron a regrabar una segunda parte porque no había quedado registro.

Del nuevo testimonio de Cabral surgieron algunos datos reveladores de la investigación que lleva adelante Fiscalía. Se aclaró que como tomadora de ganado invertido en Conexión Ganadera, por medio de Don Coraje, recibió US$ 12 millones, el doble de lo que la denuncia de damnificados había señalado. También que los Dicose que figuraban en los contratos eran de ganado perteneciente a Hernandarias y que figuraban en otros campos y que su firma fue falsificada en algunos de los documentos.

Cabral también respondió sobre la deuda que mantiene con el BROU y sobre un cheque del HSBC que pagó por u$s 253.160,48, cambiándolo por uno del día y fue rebotado por el banco.

En la última audiencia del 5 de agosto se definió que seguirá privada de libertad en domiciliaria con tobillera en el Edificio Imperiale, de Punta del Este, hasta febrero, salvo que el fiscal pida una audiencia judicial para ampliar su imputación.

Como tomadora de Don Coraje recibió más de US$ 12 millones

En base a lo que ya había declarado de que ella sólo se ocupaba de tareas administrativas el fiscal le preguntó ¿cómo terminó adquiriendo condición de tomadora?

“Mi esposo me dijo que iba a ser tomador de ganado y que iba firmar él por la empresa por Conexión Ganadera y yo como tomadora por Don Coraje.

- ¿Y usted le preguntó por qué?

- No.

- ¿No le dijo que usted se dedicaba más bien a las tareas administrativas y que no quería saber de esto? ¿No le dijo nada?

- No, ojalá sí lo hubiera dicho

- ¿Usted sabe que en total son 136 los contratos que usted firmó por un total de US$ 12.771.647?

- Si lo sé ahora, porque me lo informaron mis abogados

- Pero digo ya que usted lo firmó en su momento, usted no veía la cantidad de contratos que no era uno ni eran dos, no veía el volumen de animales, el volumen de dinero que se estaba que invertían los clientes. No le llamó la atención eso, no lo habló con su esposo. Le preguntó por si había dicho yo pensé que eran pocos contratos y al ver que era cantidad porque los contratos están firmados entre 2023 y 2024... Ud no sabe que los de bono ganadero y pool ganadero el animal o los vacunos tienen que estar se ponen a nombre del cliente del inversor a diferencia de los de terneros.

- No

- Hay 30 contratos de bonos y pool ganadero por un total de US$ 2.668.142,57 ¿usted sabe dónde están estos animales que tendrían que estar a nombre de las personas clientes?

- No

- ¿Averiguó?

- No

- ¿Alguna vez vio 20000 animales en el campo de Goñi?

- No, no.

Cuando el fiscal le preguntó si sabía que en las declaraciones juradas de 2021 de Don Coraje se dice que tiene animales, pero en las de 2022, 2023 y 2024 no tiene animales, y que justamente 2023 y 2024 son los años en lo que apareció ella como tomadora, también respondió: "No, no sé".

El fiscal Rodríguez, que estuvo junto a su equipo, los adscriptos Andrea Graña y Agustín Majó, dijo que en la inspección del campo de Goñi, que se hizo el 9 de octubre de 2025 por el MGAP se encontraron unos 317 animales. "¿Les llaman la atención esto?",le preguntó y ella respondió: "Y sí, ahora que usted me lo dice sí".

Otro dato que reveló de la investigación que no existía coincidencias entre el ganado que figuraba en esos contratos con el lugar donde supuestamente estaban los animales. Le mencionó varios casos que figuraban en los contratos de Don Coraje cuando en realidad tenían números de Dicose perteneciente a Hernandarias y a un campo que está Artigas; o la misma situación con un campo en Paysandú. Incluso uno de los Dicose pertenecía a Gladenur, la empresa que exportaba ganado en pie a Asia y cuyo titular Mohamed Montazel Bendeche, conocido como "El Turco" denunció penalmente que su firma fue falsificada en más de treinta contratos donde figuraba como tomador de ganado de Conexión Ganadera.

"No, no, doctor, es lo que yo le explico. Yo estoy ocupando una silla de alguien que tendría que venir a responder acá y que no está", dijo con la voz quebrada por el llanto.

- ¿Y usted, como persona mayor, capaz, que es usted, hábil, en el buen sentido de la palabra, a usted alguna vez le dio por verificar si estas cosas que le daban a firmar realmente eran así?

- No, no. Y reconozco que fue un error, pero bueno.

También le mostraron algunos contratos en los que dijo que no reconocía su firma. "Esto es increíble", dijo ella en la audiencia y le preguntó a sus defensores si sabían y ellos dijeron que no, por lo Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson pidieron a la fiscalía que se realice una pericia para verificar si era el trazo de la firma de Basso y él pudo falsificarle la firma a su esposa. Ese dato confirmaría, para la defensa, que Cabral no tenía la administración de Conexión Ganadera. El defensor de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow se sumó a la solicitud ya que también le interesaría esa prueba para confimar el dominio que tenía Basso sobre la empresa.



El fiscal relativizó el tema aclarando que eran 4 contratos de 134.

Sobre este tema la defensa alegó que los animales de Don Coraje se compraron y vendieron correctamente y que el producido de ventas ingresó a Conexión Ganadera con correlación día-a-día. Agregaron que existió superávit de US$ 810.667,155 a favor de los inversores y que entregarán la documentación que lo demuestra.

Fiscal de Lavado Enrique Rodríguez Dante Fernández/ FocoUy

La denuncia del BROU por 1.300 terneros que desaparecieron: "Fue robado"

El segundo tema sobre el que fue interrogada fue ganado que desapareció y estaba puesto en prenda ante el BROU. El 24 de abril de 2024, Cabral y su esposo firmaron una prenda con el BROU por US$ 988.000, garantizando 1.300 terneros en el campo Prestigio (Ruta 86 km 40), propiedad de Jorge Cunetti —socio de Candelaria Basso en Cuchilla de Silveira. El fiscal relató que el 19 de mayo de 2025, el banco solo encontró 364 animales tasados en US$298.020.

Como ya informó El Observador, Cabral responsabilizó directamente a Cunietti. "El ganado estaba y fue robado", dijo Cabral. Luego la defensa denunció un posible abigeato a través de una guía extraviada usada en 2025 para sacar 1.049 cabezas.

Donnangelo y Sasson afirmaron que rastrearon la inconsistencia numérica en el SNIG. Cabral dijo que a través de sus abogados, que fueron los que hicieron la investigación, supo que ese ganado "fue hurtado y tenemos como comprobar que en el año 2022 se le envían al señor Cunietti tres guias para tralsadar ganado desde Rocha a El Prestigio. Y él utiliza dos guías y una no la devuelve, no la utiliza y no la devuelve. En reiteradas ocasiones se le pidió la guía y, bueno, la guía no la tenía, no la tenía, y parece que mi esposo dio la orden de que se denunciara como extraviada, justamente para que esa guía no se pudiera usar más. Y se hizo la denuncia. La tienen para presentar mis abogados", afirmó.

"¿Esta información que usted la va a presentar, dónde la extrajo, doctor?", preguntó el fiscal a la defensa. Donnángelo dijo que realizaron un análisis de la página de la información oficial que surge del SNIG, y detectaron la "inconsistencia en la correlación numérica de las guías".

Denuncia por cheque impago del HSBC

El tercer tema sobre el que declaró Cabral fue la denuncia de un particular que reclamó el pago de un cheque que no pudo cobrar por US$ 253.160,48.

Cabral explicó que el 4 de diciembre de 2024 recibió un mail del ScotiaBank — y luego del HSBC — informando que no pagarían títulos valores librados previo a la muerte de su esposo cuyo vencimiento era posterior, transformándose en "vales" a ejecutar. Ante esto, descubrió que un particular, Carlos Treglia, tenía ese cheque y le ofreció cambiarselo por uno "del día" del HSBC para honrar la deuda "de buena fe".

Relató que averiguó quien era Treglia porque no tenía contratos ni tropas vendidas por el escritorio ni era inversor de Conexión Ganadera — había sido pero mucho antes-.

Le consiguieron teléfono y lo llamó. Según ella, Treglia le narró una relación de "muchísimos años" cuando Basso trabajaba en Romualdo Rodríguez, ahí habían empezado negociaciones donde supuestamente le enviaba dinero a Basso para negocios de ganado y autos, sin documentación que lo respaldara. Basso le avisaba que iba a haber un remate de ganado o de autos y Treglia le enviaba el dinero pero que comprara.

El fiscal le citó un convenio de 2004 entre Campodón S.A., Conexión Ganadera y Treglia con prenda de arroz, del cual Cabral dijo que no tenía conocimiento. “Eso no me lo contó”, respondió.

De todos modos, Treglia no pudo cobrar el cheque que Cabral le entregó por firma no autorizada, según el banco. Ella relató que el HSBC le informó que había decidido dejar de finalizar las relaciones comerciales y no pagó ese cheque mientras otros muchos sí los pagó.

"Si hubiera sido asesorada correctamente, yo no tendría que haber hecho nada de todo eso", concluyó.