Zafra ovina 2026/27 comenzó con expectativas de mantener los precios récord

En un escenario de precios récord para la carne ovina el volumen de las exportaciones desde Uruguay cayó 67% en julio mientras que los ingresos se redujeron 61% hasta US$ 1,8 millones.

A la escasa oferta de lanares para la industria –la semana pasada se faenaron solo 380 animales- se agrega la cautela de la demanda por los altos valores en Brasil, el principal destino. “Ha bajado el consumo mientras se adapta a los nuevos precios” afirmó el bróker Jorge Dimu.

El valor promedio de exportación fue de US$ 7.532 por tonelada en la última semana y US$ 7.292 t. fue el promedio del mes de julio, 6% más que en junio.

Se aproxima la Expo Rural del Prado con fuerte crecimiento en animales inscriptos y casas nuevas para ellos

Aun con precios de los corderos históricamente altos, a un promedio que esta semana alcanzó un nuevo récord de US$ 6,24 por kilo según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), la oferta de animales es tan escasa que las industrias no consiguen volumen para sostener la actividad de forma regular.

El miércoles la Justicia confirmó que autoriza la venta por US$ 2,1 millones del frigorífico ovino Bamidal que integra el concurso de Conexión Ganadera. La reapertura se espera para octubre, en el comienzo de la temporada alta de faena de lanares, y genera expectativas en los productores del centro y el norte del país.

El frigorífico ubicado en Paso de los Toros operó en forma intermitente el año pasado a partir de la intervención concursal en febrero y faenó por última vez en noviembre de 2025, un año en el que pese a esa situación se ubicó en el quinto lugar en faena ovina del país con 47.995 cabezas.

En julio el número de lanares faenados por la industria a nivel nacional cayó a menos de la mitad respecto a 2025 y el acumulado de los primeros siete meses del año muestra una baja interanual de 33,5% con 230.605 cabezas frente a 346.955 de 2025.

En los últimos 12 meses móviles la faena de lanares se ubicó en 730 mil animales, el número más bajo en la historia.

Impulso de la cría

La reducción del stock ovino y la valorización de la carne y la lana llevan a una retención de vientres que fue confirmada este viernes durante el lanzamiento en Artigas de la Zafra ovina 2026/27.

Las señales positivas del mercado son un estímulo en el corazón ovejero del Uruguay que avanza en las primeras etapas de una recuperación del stock y se adentra en una temporada de parición que será clave, con las ovejas en buen estado tras una señalada muy positiva.

“El ánimo de los criadores está muy motivado y se refleja en la cantidad de cabañas que solicita entrar en evaluaciones genéticas, más de 30”, dijo el presidente de la Sociedad de Criadores de la raza Merino, Juan Manuel González.

El promedio de diámetro de lana de las lanas Merino se encuentra por debajo de las 20 micras, con muchos establecimientos en el rango de 18,5 micras que González considera una finura muy funcional para el mercado con demanda estable, y criadores que apuestan a lanas ultrafinas por debajo de las 16 micras.

Oferta de lana limitada

La esquila de la nueva zafra se encuentra retrasada por lluvias y las condiciones de alta humedad en las últimas semanas. La todavía limitada oferta de lana disponible, mayormente en lotes de poco volumen, se coloca con fluidez por el interés de la demanda si bien hay productores que aguardan subas de precios cuando se reanude la operativa de los remates en Australia el 18 de agosto.

Las referencias que se manejan en el mercado sitúan a las lanas Merino de 17 micras en US$ 11 por kilo, las de 18 micras entre US$ 10 y US$ 10,50 por kilo vellón y en el sector de lanas medias y gruesas entre US$ 2,30 y US$ 2,50 por lanas Corriedale y cruza en lotes acondicionados con grifa verde.

Entre los productores de lanas finas se espera un repunte de los valores en los próximos meses hasta el eje de US$ 13 por kilo para lanas de 17 a 18 micras con certificaciones, apuntó el titular de la Sociedad de Criadores de Merino.

“Va a ser una zafra corta”, anticipó el operador lanero Santiago Onandi, “hoy es un muy buen negocio tanto la lana como la carne ovina, y eso para el productor es un incentivo para tomar decisiones rápidas”.