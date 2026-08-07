El novillo va rumbo a los US$ 6 por kilo

El combo de una industria ávida por ganado, una oferta retraída y precios récord para la carne vacuna en el mercado internacional da otro envión al mercado de la hacienda gorda y acerca cada vez más la cotización del novillo especial al margen de los US$ 6 por kilo de carcasa.

La distorsión que las lluvias están generando en las cargas y la operativa de cuadrillas kosher acentúan el impulso alcista y echan leña a un mercado que ya venía encendido.

La faena de animales terminados en corrales de engorde para la cuota 481, potencialmente bajista para los ganados de pasto, no ha movido la tónica del mercado. Los frigoríficos que están más enfocadas en el corral tiene entradas más largas. Otras industrias proponen cargas inmediatas y pujan por los ganados disponibles, incluso en algún caso con presiones por la dificultad para completar el volumen de turnos de faena.

Se aproxima la Expo Rural del Prado con fuerte crecimiento en animales inscriptos y casas nuevas para ellos

Los precios de novillos y terneros cierran julio con nuevos máximos en la historia

“En la medida que la demanda siga tirando y sin oferta hasta fines de setiembre u octubre el mercado va a seguir firme”, estimó Carlos de Freitas, de escritorio Carlos de Freitas Negocios Rurales.

Las referencias de US$ 5,80 por kilo son corrientes para los mejores novillos, con precios mayores en los negocios de punta: ganados pesados bien terminados, en volumen y con poco flete.

La vaca gorda especial ronda los US$ 5,40 a US$ 5,45 por kilo, también con negocios puntuales por encima de ese valor.

En el caso de la vaquillona, con una fuerte puja entre los corrales y las plantas que faenan para el abasto, se han hecho negocios a US$ 5,60 y US$ 5,65 con algún centavo más por lotes especiales.

Precio de exportación: julio récord

El precio de exportación de la carne vacuna ha sido clave en la solidez que el mercado ha tenido a lo largo del año. El valor de la carne vacuna tuvo su mejor julio desde que hay registros, con un promedio de US$ 6.036 por tonelada, 18% por encima de mismo mes del año pasado y con los mercados de China y Estados Unidos como actores clave.

Julio también cerró con la faena mensual más alta de este año, 197.336 cabezas, pero sin poder alcanzar el volumen por encima de 200 mil cabezas registrado un año atrás. En la última semana creció 7% con 42.548 cabezas.

Lluvias fortalecen a la reposición

Los negocios por ganados de reposición no escapan a esta efervescencia del mercado y las lluvias reafirman las expectativas de una primavera exuberante en forraje. La demanda está muy activa y la oferta retraída, además de que se presentan dificultades en las cargas por las lluvias, todos factores alcistas.

Se ha acentuado la firmeza de valores con el ternero rondando un promedio histórico de US$ 4,30, la ternera US$ 4,11 y la vaca de invernada US$ 2,45.

“En algunos ganados como vacas preñadas hay una demanda muy importante y aumento de valores. Hay interés en terneros, novillos. Y los negocios se cierran rápidamente”, comentó de Freitas.

Los corrales siguen activos en la compra de vaquillonas y novillos, principalmente con destino a cuota, pero también no cuota. La exportación en pie ha operado en forma pareja a lo largo del año poniéndole piso no solo a los terneros enteros sino también a las vaquillonas preñadas e incluso las terneras de razas definidas.

Agosto comenzó con un mercado donde la demanda supera claramente a la oferta y con expectativa de que la firmeza de precios se extienda, al menos, hasta entrada la primavera.

Con mercados externos sólidos, competencia entre industrias por los ganados y una reposición que también gana temperatura, el negocio ganadero sube un nuevo escalón, con un novillo especial que ya empieza a mirar de cerca los US$ 6 por kilo.