¿Qué tiene que pasar para que caiga aguanieve en Uruguay?

La llegada de una intensa ola de frío polar volvió a poner el foco sobre la posibilidad de que se registren fenómenos invernales poco frecuentes en Uruguay , entre ellos la aguanieve. En los últimos días, meteorólogos advirtieron sobre el ingreso de aire de origen polar, con temperaturas muy bajas, lluvias y sensaciones térmicas que podrían ubicarse cerca de los 0 °C o incluso por debajo en algunas zonas del país.

Sin embargo, la posibilidad de que caiga aguanieve depende de una combinación de factores atmosféricos muy específicos y no alcanza solamente con que haga mucho frío.

"No se descarta, hay que ir viéndolo tranquilamente, algún chaparrón en forma de aguanieve", vaticinó el meteorólogo Nubel Cisneros en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Comenzó el invierno y Nubel Cisneros anuncia primera ola polar desde este martes. Probabilidad de chaparrones de aguanieve en zonas costeras. Temperaturas más bajas en el litoral oeste y en el este. https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/QF8g5MKUng

"Se viene con todo": meteorólogo confirma la llegada de una ola polar, anuncia lluvias y no descarta aguanieve

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 23 de junio

La aguanieve es una precipitación mixta, formada por gotas de lluvia y pequeños granos de hielo o nieve parcialmente derretida. Se produce cuando los copos de nieve se forman en las capas altas de la atmósfera, pero atraviesan una capa de aire más cálido antes de llegar al suelo, por lo que llegan parcialmente fundidos.

Para que este fenómeno ocurra en Uruguay deben coincidir varias condiciones:

El ingreso de una masa de aire polar muy fría.

Temperaturas cercanas a los 0 °C en superficie.

La presencia de humedad y precipitaciones.

Una atmósfera suficientemente fría en las capas medias y bajas para que la nieve no se derrita por completo antes de tocar el suelo.

Los especialistas explican que estas situaciones son poco habituales en el país, aunque no imposibles. Los mayores escenarios de probabilidad suelen concentrarse en áreas elevadas del norte y centro del territorio, especialmente en las sierras y zonas ubicadas a más de 100 metros sobre el nivel del mar.

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 23 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este martes 23 de junio una jornada fría, con presencia de chaparrones en buena parte del territorio, viento moderado a fuerte y heladas en algunas regiones del interior.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 11 °C y los 14 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta 1 °C en el norte y oeste del país.