"Se viene con todo": meteorólogo confirma la llegada de una ola polar, anuncia lluvias y no descarta aguanieve

Las lluvias que afectaron a gran parte del país comenzarán a retirarse durante la mañana de este viernes , pero darán paso a un escenario de frío intenso que se profundizará en los próximos días , según adelantó el meteorólogo Nubel Cisneros , quien confirmó la llegada de la primera ola de frío polar de 2026 en Uruguay.

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En su espacio con Subrayado (Canal 10), Cisneros explicó este jueves que las precipitaciones cesarán primero en el suroeste y luego en el resto del territorio nacional. En Montevideo, estimó que la mejora llegará entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana .

"Deja de llover en torno a las nueve o diez de la mañana aquí en la capital" , señaló el meteorólogo. También indicó que la mejora llegará antes a los departamentos del oeste: "A las ocho de la mañana en Colonia ya no hay lluvias" .

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La situación será diferente en algunas zonas del noreste y este del país, donde podrían persistir lloviznas y chaparrones aislados hasta las primeras horas de la tarde. "La zona que va a quedar hasta las primeras horas de la tarde con alguna llovizna o algún chaparrón es la zona fronteriza del noreste y este del país" , explicó.

El pronóstico cobra especial relevancia debido al feriado laborable de este viernes y las actividades de Jura y Promesa de Fidelidad a la Bandera previstas para la jornada.

Según Cisneros, quienes participen en actos durante las primeras horas de la mañana podrían encontrarse con algunas precipitaciones débiles, aunque en disminución.

"Ya es poca la lluvia que va a haber a esa hora", afirmó. Y agregó que "las condiciones van a intentar mejorar" a medida que avance la mañana.

El lunes volverán las lluvias

Tras un fin de semana marcado por el descenso de temperatura, el meteorólogo adelantó que el lunes volverán a registrarse precipitaciones.

"El lunes vamos a tener algunos chaparrones nuevamente. Va a llover en la mañana", indicó.

Además, señaló que los modelos comienzan a mostrar la posibilidad de fenómenos invernales más intensos.

"No se descarta, hay que ir viéndolo tranquilamente, algún chaparrón en forma de aguanieve", advirtió.

Para Cisneros, esa posibilidad es una señal de que el invierno comenzará a hacerse sentir con fuerza. "Ya comienzan a aparecer. Así que el invierno se viene con todo", sostuvo.

Desde el martes llega el frío polar

La principal advertencia de Cisneros apunta, sin embargo, a lo que ocurrirá a partir del martes de la próxima semana.

El meteorólogo anunció el ingreso de una masa de aire polar acompañada por viento, lo que provocará sensaciones térmicas extremadamente bajas durante varios días.

Según detalló, las sensaciones térmicas durante gran parte del día podrían ubicarse en torno a los 2 °C e incluso por debajo de los 0 °C, debido a la combinación de bajas temperaturas y viento.

"Prácticamente durante todo el día vamos a estar con sensaciones térmicas en el entorno de 2 grados y por debajo de 0 grado", sostuvo.

Incluso remarcó que el fenómeno no se limitará a las madrugadas o primeras horas de la mañana. "Eso es en el día. A partir del próximo martes mucho viento, por debajo de cero grados de sensación térmica", alertó.

A partir del martes de la próxima semana frío polar con muy bajas sensaciones térmicas durante todo el día. "En el entorno de los 2° y por debajo de 0°, se viene muy complicado el frío, mucho viento, además", adelantó el meteorólogo Nubel Cisneros. pic.twitter.com/2gU5EjWVqw — Subrayado (@Subrayado) June 18, 2026

Cuántos días durará la ola de frío

De acuerdo con la proyección de Cisneros, las condiciones más rigurosas se extenderán al menos hasta el viernes de la próxima semana.

"Vamos a estar por lo menos hasta el viernes de la próxima semana", indicó.

Luego resumió el panorama previsto para esos días con una frase contundente: "Martes, miércoles, jueves y viernes: invierno".

El especialista recomendó seguir de cerca la evolución de los pronósticos, ya que el ingreso de aire polar podría convertirse en uno de los episodios de frío más intensos de lo que va de 2026, con jornadas marcadas por el viento y sensaciones térmicas persistentemente muy bajas.