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Meteorólogo anuncia lluvias y posibles tormentas en Uruguay: cuándo llegan y cómo estará el fin de semana

Este miércoles habrá temperaturas agradables durante el día y el jueves las condiciones comenzarán a desmejorar, según Nubel Cisneros

17 de junio de 2026 8:31 hs
Tormenta, rayos, lluvia, tormenta eléctrica
Mariana SUAREZ / AFP

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una desmejora en las condiciones del tiempo para los próximos días, con la llegada de lluvias y algunas tormentas en distintas zonas del país.

Según señaló en diálogo con Subrayado (Canal 10), la jornada de este miércoles se presentará con temperaturas agradables durante el día, aunque hacia la noche volverá a registrarse un marcado descenso térmico.

Para el jueves, Cisneros prevé un aumento de la temperatura acompañado por mayor nubosidad. La inestabilidad comenzará a instalarse desde la tarde-noche en el litoral y el norte del territorio nacional, avisó el experto.

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"Lluvias, lloviznas y no se descarta alguna tormenta", indicó el meteorólogo al referirse al avance del sistema que, explicó, podría asentarse en la noche.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se desplazarán hacia el sur del país durante el viernes.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a mejorar ese mismo día en paralelo con un nuevo descenso de las temperaturas, anunció.

En cuanto al fin de semana, el experto pronosticó jornadas libres de lluvia, pero con cielos "nublados" y temperaturas bajas.

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