Temperaturas de hasta -5 °C y fuertes heladas: el pronóstico de meteorólogos e Inumet para el comienzo de semana

Con la consolidación del invierno meteorológico en Uruguay, sobre este comienzo de semana se registraron temperaturas muy bajas que rondaron los -5 °C en algunas zonas del país .

"Temperaturas al abrigo" , señaló el meteorólogo Mario Bidegain, quien informó que a las 7:00 horas de este lunes en Lavalleja el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) detectó cifras bajo cero de -5.1 °C .

A esa misma hora, de acuerdo con el mapa, en Florida se alcanzaron cifras de entre -4,2 y -2,9 °C . Por su parte, en Trinidad la temperatura mínima fue de -2,6 °C.

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Sobre esta situación climática habló el meteorólogo Nubel Cisneros, que en diálogo con Subrayado (Canal 10), anunció "tiempo muy frío" para este comienzo de semana, con "mínimas bajo cero en gran parte del país" .

Para esta mañana, el experto pronosticó "fuertes heladas" y la posterior formación de nieblas y neblinas.

Rumbo a la tarde, el clima continuará fresco con cielos ligeramente nublados, bajando nuevamente las cifras en la noche, informó.

De cara al martes, la jornada comenzará "muy fría" con heladas y "posterior formación de neblinas aisladas". En la tarde, avisó, el tiempo permanecerá fresco con sol, bajando las temperaturas en la noche. Para el miércoles, Cisneros señaló que habrá una jornada similar con formación de heladas agrometeorológicas.

En el área metropolitana y Montevideo, Inumet anunció mínimas de -1 °C y máximas de 13 °C para este lunes. De cara al martes, pronosticaron heladas agrometeorológicas con mínimas de 3 °C y máximas que podrían alcanzar los 16 °C.