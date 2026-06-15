Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 15 de junio

El inicio de la semana estará marcado por el frío intenso en gran parte del territorio nacional. Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), este lunes 15 de junio se registrarán heladas generalizadas, temperaturas mínimas por debajo de los 0 °C en varias regiones y la presencia de nieblas, neblinas y bancos de niebla durante las primeras horas del día.
La temperatura más baja prevista es para el este del país, donde los termómetros podrían descender hasta los -5 °C, mientras que en Montevideo y el área metropolitana la mínima esperada es de -1 °C.
Montevideo: mañana con heladas y tarde más estable
En Montevideo y el área metropolitana se espera una jornada con cielo claro y algo nuboso, aunque con períodos de mayor nubosidad durante la mañana.
La temperatura oscilará entre -1 °C y 13 °C, con heladas y neblinas en las primeras horas del día. Los vientos soplarán del oeste y noroeste entre 10 y 20 kilómetros por hora, con períodos de calma.
Para la tarde y la noche se prevé tiempo estable, con cielo claro y algo nuboso. El viento del noroeste aumentará su intensidad y podría registrar rachas de hasta 40 km/h.
El este tendrá las temperaturas más bajas del país
La región este será una de las más afectadas por el frío. Inumet prevé una mínima de -5 °C y una máxima de 12 °C.
Durante la mañana habrá cielo claro y algo nuboso, heladas, neblinas y bancos de niebla. En la tarde y la noche persistirán algunas neblinas, aunque el tiempo se mantendrá estable. En las zonas costeras se esperan rachas de viento del oeste y noroeste de hasta 40 km/h.
Heladas y bancos de niebla en el oeste
Para el oeste del país se anuncian temperaturas entre -3 °C y 13 °C.
La mañana estará acompañada por heladas, neblinas y bancos de niebla, con cielo entre claro y parcialmente nuboso. Hacia la tarde y la noche continuará el tiempo estable, mientras que en la costa podrían registrarse rachas de viento cercanas a los 40 km/h.
Norte: frío, heladas y nieblas
En el norte del territorio la temperatura se ubicará entre -1 °C y 13 °C.
La mañana comenzará con heladas, nieblas y neblinas, bajo un cielo claro y algo nuboso. Durante la tarde y la noche continuarán las neblinas y los bancos de niebla, con vientos variables que rotarán al noroeste.