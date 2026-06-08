Dos ciclones frente al sur de Brasil esta semana: qué impacto podrían tener en Uruguay, según Metsul

Dos ciclones extratropicales se formarán esta semana frente a la costa del sur de Brasil, según informó el organismo meteorológico brasileño Metsul . Aunque los sistemas no alcanzarían gran intensidad , contribuirán a mantener condiciones de inestabilidad y lluvias frecuentes en la región.

De acuerdo con los meteorólogos brasileños, el primero de los ciclones comenzará a desarrollarse entre este lunes y martes frente a las costas de Rio Grande do Sul, mientras que un segundo sistema, de mayor tamaño, se formará hacia el viernes también sobre el océano Atlántico.

Metsul señaló que ninguno de los dos fenómenos provocaría vientos fuertes sobre el continente, ya que las ráfagas más intensas permanecerían mar adentro. Sin embargo, los sistemas favorecerán la ocurrencia de lluvias frecuentes y evitarán descensos pronunciados de temperatura debido a la abundante nubosidad.

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¿Puede afectar a Uruguay?

Si bien el informe está centrado en Brasil, la formación de estos sistemas de baja presión en el Atlántico sur suele influir en las condiciones meteorológicas de Uruguay, especialmente en el este y sur del país.

En este caso, los principales efectos podrían estar asociados al mantenimiento de un escenario de tiempo inestable, con abundante nubosidad y lluvias en distintos momentos de la semana. No obstante, hasta el momento no se prevén fenómenos severos ni vientos intensos asociados directamente a estos ciclones sobre territorio uruguayo.

Los mayores impactos se concentrarían sobre el sur de Brasil, donde se esperan precipitaciones frecuentes entre este lunes y el viernes, además de tormentas aisladas en algunos sectores.