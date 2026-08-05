Diego Aguirre: sus 12 títulos oficiales con Peñarol, sus elogios a Leonel Jaime y la prueba de la línea de tres que apunta al "futuro"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, alcanzó su 12° título oficial con los aurinegros , como entrenador, y se mostró muy satisfecho con la goleada de su equipo ante Wanderers, por la final del Torneo Intermedio.

"El partido se presentó favorable desde el inicio , encontramos las opciones de gol y pudimos en ese primer tiempo resolverlo y eso nos dio tranquilidad", dijo Aguirre al canal oficial de la transmisión.

Consultado por la línea de tres defensores que implementó con la presencia de Lucas Ferreira, Franco Romero y Nahuel Herrera, Aguirre dijo: "Entendía que era una buena opción para jugar este partido y pensando en alguna opción para el futuro, era una buena oportunidad de probarlo, salió bien, así que contento por eso y ahora ya a pensar en el sábado que es un objetivo importante ganar el Clausura. Quedan cosas para lo que viene".

Si bien nadie lo consultó, en la cuarta fecha del Torneo Clausura, Peñarol será local ante Nacional y los tricolores juegan con dos centrodelanteros, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera, por lo que la línea de tres defensores es una clara posibilidad para el clásico.

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"Ya la tenía en la cabeza hace tiempo, la venía pensando, pero no la había podido utilizar. Por las características de Wanderers calzaba bien. Tenemos jugadores que pueden jugar en distintos puestos, (Javier) Cabrera está acostumbrado a hacerlo de lateral pensado en todo lo que viene", afirmó en conferencia de prensa.

Sobre el exuberante nivel del argentino Leonel Jaime, Aguirre dijo: "Estamos todos muy contentos porque tiene muchísima calidad".

Consultado sobre si se imaginaba estos rendimientos cuando se lo ofrecieron desde la Reserva de River Plate, contestó: "No. Hay mérito grande de la gente que trabaja en Peñarol con el scouting que lo recomendaron a él y a otros jugadores más de River. Eligieron este por nuestra necesidad y el jugador se adaptó muy rápido, nos tiene sorprendidos, tiene una calidad y una madurez de un jugador más grande. A disfrutarlo".

Sobre Thiago Espinosa, quien debutó con gol, afirmó; "También fue importante, físicamente es muy fuerte, me gustó cómo respondió los 90 minutos y confirma que fue una buena contratación".

"Hemos recuperado el plantel, tenemos cantidad de jugadores que pueden estar, no hay que olvidarse de Nahuel Herrera, hoy también estuvo Eric Remedi que hacía tiempo no podía estar. Abel Hernández está en gran nivel, Darias también, Javier Cabrera, jugadores que no estuvieron y hoy están", dijo el DT.

"El sábado tenemos un partido durísimo, debemos prepararnos para tratar de ganar respetando a todos los rivales como siempre". Peñarol jugará a la hora 18.30 contra Montevideo City Torque en el césped sintético del estadio Charrúa.

"El partido de hoy también era importante, era un título, había que ganarlo y jugarlo con lo máximo. No se me pasó nunca buscar un equipo alternativo o buscar muchas variantes, era bueno que nos pasara esto", agregó.

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