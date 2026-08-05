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Los goles de la final entre Peñarol y Wanderers por la final del Torneo Intermedio: del estreno con anotación de Thiago Espinosa a la vuelta de Eric Remedi con festejo

Mirá los goles de la final entre Peñarol y Wanderers por el Torneo Intermedio 2026: Thiago Espinosa, Matías Arezo, Abel Hernández, Leonel Jaime y Eric Remedi marcaron los tantos de una gran goleada

5 de agosto de 2026 22:36 hs
Thiago Espinosa celebra su gol en su debut con Peñarol en la final del Torneo Intermedio ante Wanderers

Thiago Espinosa celebra su gol en su debut con Peñarol en la final del Torneo Intermedio ante Wanderers

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Peñarol y Wanderers juegan la final del Torneo Intermedio en el Estadio Centenario.

El lateral Thiago Espinosa abrió la cuenta a los 14 minutos tras asistencia de Javier Cabrera.

Espinosa se formó en Peñarol, jugó la Copa Libertadores sub 20 de 2023 pero no llegó a la Primera del aurinegro porque el club se negó a pagarle un viático de $ 10 mil. Por eso se fue libre a Racing, a comienzos de 2024, y ahí tuvo una progresión notable que lo llevó a ser transferido a América de México.

Su llegada fue discutida en el consejo directivo porque algunos entendieron que el salario que se acordó en la negociación de su llegada a préstamo era alto.

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Esta final marcó el debut para el marcador de punta que jugó como carrilero y que al abrir la cuenta se besó el escudo de Peñarol.

En su estreno mostró facetas del juego que el habitual titular para Diego Aguirre, el capitán Maximiliano Olivera, actualmente desgarrado, no puede darle como velocidad, constante pasada al ataque, ida y vuelta, recorrido de banda y terminaciones en diagonal para jugadas armadas por la banda opuesta.

Cabrera, que llegó a Peñarol a comienzos de 2024, dio su asistencia número 19 en Peñarol.

La jugada la inició el argentino Cristian Leonel Jaime, con un pase majestuoso, que así participó de su gol número cuatro de los ocho que hizo Peñarol desde su llegada.

El empate llegó por intermedio de Luciano Cosentino, tras pase de Facundo Labandeira, luego de una presión alta sobre Franco Romero, quien perdió la pelota tras un control largo.

Cosentino, de 25 años, marcó así su sexto gol en los últimos ocho partidos y demostró por qué fue uno de los mejores jugadores del Torneo Intermedio.

Rápidamente se rompió la igualdad.

Jaime frotó la lámpara y con ojos en la nuca dejó solo a Matías Arezo que con remate cruzado estampó el 2-1.

Arezo, de 23 años, llegó así a 23 goles en 50 partidos en su actual período en Peñarol (en el primero, en 2023 había hecho 21 en 40 encuentros).

Córner de Jaime, rebote y tijera espectacular de Abel Hernández. Así llegó el 3-1 de Peñarol en la final.

Fue su séptimo gol en 17 partidos en este que es su tercer período en Peñarol.

A los 45' llegó el cuarto gol, en fulminante contragolpe.

Robó Cabrera, tocó a Arezo y este devolvió gentilezas con Jaime que se escapó solo y mano a mano con Agustín Buffa la picó con excelsa calidad.

Jaime, de 20 años, anotó así su primer gol en Peñarol y suma cuatro asistencias, además de participar en otros tres goles. Este es su cuarto partido en el club.

A los 87' una gran combinación entre Jonathan Rodríguez y Eric Remedi terminó en el quinto gol de Peñarol, obra del argentino.

Fue su cuarto gol en 66 partidos disputados con Peñarol.

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