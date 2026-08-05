Tras polémica por megaproyecto urbanístico, Ambiente emitirá decreto para incluir a los Bañados de Carrasco entre humedales protegidos

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , aseguró que su cartera emitirá un decreto para incluir a los Bañados de Carrasco entre los humedales con protección ambiental .

La decisión —que se concretará en agosto, según dijo el ministro— se tomó para "despejar" las dudas que surgieron sobre el tema, luego de que se conociera que los Bañados de Carrasco habían sido excluidos por Ambiente de una lista de humedales de "importancia ambiental" .

Esto ocurrió al mismo tiempo que se presentaba ante la Intendencia de Montevideo un megaproyecto urbanístico por parte de Bislun SA —grupo encabezado por el argentino Eduardo Constantini — que implica la intervención de 228 hectáreas de los Bañados de Carrasco y una inversión de US$ 1.248 millones en 15 años.

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Ortuño dijo en rueda de prensa —luego de comparecer en la Comisión de Presupuestos integrada por Hacienda por la Rendición de Cuentas— que " de ninguna manera" se podía aceptar la "suspicacia" que se generó alrededor del tema.

Foto: Inés Guimaraens

"Ese proyecto ni estuvo en consideración ni estudio del Ministerio de Ambiente y, por supuesto, no incidió en la promulgación del decreto y las medidas de protección muy importantes, históricas, que adoptamos para proteger humedales. Pero para que no quede ninguna duda y en particular sobre los temas éticos que —para nosotros como gobierno y para mí en lo personal— son muy importantes, hemos resuelto dictar un decreto que incluya a los humedales de Carrasco en la lista de protección ambiental", sostuvo el ministro.

Aseguró que los Bañados de Carrasco se habían quitado de la lista para que su caso pudiera ser analizado con mayor "profundidad".

Sin embargo, antes de que se aprobara el listado los bañados fueron quitados sin que hubiera una explicación al respecto, cuando informes técnicos previos avalaban su inclusión.

Ortuño argumentó que estos humedales tienen "características muy particulares por la interacción social" y los "asentamientos" que hay a su alrededor, para lo cual el ministerio intentó "tener en cuenta los planes que las intendencias venían desarrollando".

Pero antes las "dudas", el ministerio optó por adelantar el decreto para protegerlos ambientalmente. "Nunca fue objetivo quitar los Bañados de Carrasco de la consideración de instrumentos de protección ambiental y, por lo tanto, esto queda cerrado con la inclusión de estos bañados en el decreto de humedales y lo vamos a estar haciendo en este mes", apuntó.

Consultado sobre si esto implicará que ya no se pueda construir en esa zona, Ortuño se limitó a responder que la inclusión de los bañados en este tipo de instrumentos de protección "lo que suponen es que no se pueden desecar", es decir, que "no se pueden secar los bañados" y, por ende, deben ser protegidos.