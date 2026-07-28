Senador Lema pide a Ortuño explicar por qué se excluyeron los Bañados de Carrasco de los humedales de importancia ambiental

El senador del Partido Nacional, Martín Lema , realizó un pedido de informes al Ministerio de Ambiente para conocer la razón por la que los Bañados de Carrasco fueron excluidos del decreto de humedales de importancia ambiental emitido por el gobierno.

Los Bañados de Carrasco integraban la lista inicial de 38 humedales seleccionados por la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) pero fueron retirados a último momento cuando el expediente llegó a Jurídica de Ambiente.

En el lugar, un grupo empresarial liderado por el argentino Eduardo Constantini quiere construir un megaproyecto urbanístico con una inversión total US$ 1.248 millones en 15 años, por lo que inició los trámites ante la Intendencia de Montevideo para recategorizar el suelo.

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En el pedido de información, Lema plantea que el decreto de humedales de importancia ambiental establece un régimen "especial de protección" para estos ecosistemas y recuerda que Ortuño señaló la "necesidad de avanzar en medidas específicas para la protección de los Bañados de Carrasco" , anunciando la conformación de un grupo de trabajo para analizar su situación.

"Resulta necesario conocer los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que motivaron las decisiones adoptadas, así como las acciones previstas para garantizar la preservación de este humedal", estableció el legislador y enumeró una serie de preguntas en las que solicita saber "quién tomó la decisión de excluir a los Bañados de Carrasco" del decreto, "cuál fue el fundamento técnico y jurídico de dicha decisión" y "cuál fue la recomendación de Dinabise".

A su vez, pidió saber los criterios objetivos que "diferencian este caso de los restantes humedales que sí fueron incorporados al régimen de protección".

Respecto al grupo de trabajo, pide saber cómo está integrado, qué personas, organismos e instituciones lo componen, cuáles son sus cometidos específicos, los plazos previstos y los productos o informes que deberá elaborar.

También pide conocer "qué garantías existen de que no se autoricen actuaciones, cambios de uso del suelo, permisos, autorizaciones o proyectos que puedan comprometer la integridad ecológica de los Bañados de Carrasco" y si "tiene previsto el ministerio adoptar alguna medida cautelar o preventiva hasta la culminación de dicho proceso de análisis".

Por último, consulta si el ministerio puede "comprometerse" a que, en caso de que las conclusiones técnicas así lo recomienden, "promoverá la incorporación de los Bañados de Carrasco al régimen de Humedales de Importancia Ambiental mediante la modificación del Decreto N.º 228/025".