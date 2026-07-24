"Rumbo a un Estado fallido": blancos cuestionaron al gobierno tras el asesinato de un niño de 12 años en Parque Rodó

Dirigentes del Partido Nacional cuestionaron al gobierno tras el asesinato de un niño de 12 años durante un evento de picadas clandestinas en las canteras del Parque Rodó , en que también resultaron heridos cinco personas en un ataque a balazos.

" ¡Basta presidente! Tome decisiones ", escribió en sus redes sociales el senador nacionalista Javier García en sus redes sociales. Para el dirigente el problema ya no es solo el ministro del Interior Carlos Negro. "Vamos rumbo a un Estado fallido" , agregó el opositor en sus redes.

El ataque ocurrió poco de la después 01:00 de la madrugada , en el tramo de la rambla comprendido entre las canteras y el Club de Golf , un punto donde desde hace años vecinos denuncian la realización de carreras ilegales y concentraciones de vehículos.

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El senador del mismo espacio político, Sebastián da Silva , también escribió sobre el hecho. "Capaz que ahora que le toca de cerca a la izquierda caviar pueda darse cuenta que hay que apretar las medidas ", afirmó en sus redes.

¡BASTA PRESIDENTE! TOME DECISIONES. EL PROBLEMA YA NO ES NEGRO, ES SU RESPONSABILIDAD. VAMOS RUMBO A UN ESTADO FALLIDO EN SEGURIDAD. https://t.co/VwymqZatJL vía @portalmvd

El legislador insistió con una idea que ya había manifestado en otras oportunidades. "Hacer una especie de toque de queda, porque hay malandras que son animales y hay que tratarlos como tal", agregó.

"Soy de los que entiendo que hay elementos de las Fuerzas Armadas, sobre todo los grupos comando, que pueden ayudar a la Policía", había dicho Da Silva en entrevista hace dos semanas. Consultado sobre el entrenamiento de estas unidades (capacitadas para matar), Da Silva respondió que "en algunos casos hay que matar".

Capaz que ahora que le toca de cerca a la izquierda caviar pueda darse cuenta que hay que apretar las medidas. Hacer una especie de toque de queda, porque hay malandras que son animales y hay que tratarlos como tal https://t.co/1QFWVk2La5 — Sebastian Da Silva (@camboue) July 24, 2026

En las primeras horas de la investigación surgió como una de las líneas de trabajo una posible vinculación de varias de las víctimas con un grupo delictivo de Villa Española.

Nicolás Martinelli, quien fue ministro del Interior durante parte del gobierno de Luis Lacalle Pou, aseguró a El Observador que "si no hay un cambio en la conducción, estas situaciones solo se van a agravar".

La senadora blanca, Graciela Bianchi, compartió la noticia y escribió "un país roto" en su cuenta personal de X (exTwitter), al tiempo que la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, calificó el hecho de "horror".

"La muerte de un niño de 12 años no puede dejarnos indiferentes. Hace meses venimos reclamando por las picadas clandestinas de los jueves y domingos de la zona costera", escribió Antía, quien gobierna en un territorio cercano a donde ocurrió el hecho.

"Le ofrecimos a la intendencia personal y camiones para hacer operativos de tránsito y control de motos. No podemos seguir llegando tarde. El Estado tiene que estar antes, no después", añadió la alcaldesa blanca.

Que horror. La muerte de un niño de 12 años no puede dejarnos indiferentes.



Hace meses venimos reclamando por las picadas clandestinas de los jueves y domingos de la zona costera. Incluso le ofrecimos a la Intendencia personal y camiones para hacer operativos de tránsito y… https://t.co/rKIs12UIjF — Matilde Antía (@matildeantiauy) July 24, 2026

El diputado nacionalista por Montevideo, Pedro Jisdonian, afirmó que "la inseguridad ya dejó de ser una noticia" y "se convirtió en una forma de vivir".

"Cada vez más uruguayos sienten que están solos frente al delito y que el Estado ya no puede protegerlos. Lo más grave no es solo el miedo. Es la desesperanza. Un país no puede resignarse a vivir así", sentenció el representante de la oposición.