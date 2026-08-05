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El BROU informó que sufrió caídas por la "alta transaccionalidad" de principios de mes: "Ahora la situación es normal"

La gerenta general, Mariela Espino, dijo que el problema ya está resuelto y el servicio opera con normalidad

5 de agosto de 2026 11:36 hs
deudas BROU

El Banco República (BROU) informó que dijo que hubo un "enlentecimiento y caída de la plataforma transaccional en algunos períodos" por un problema de funcionamiento tecnológico en su sitio web en los últimos días, informó la gerenta general del banco, Mariela Espino, a El Observador.

Espino enmarcó el episodio en "el contexto de la alta transaccionalidad de principios de mes", el tramo en el que se concentra el mayor volumen de operaciones sobre los sistemas del banco.

"Tuvimos algún problema de funcionamiento a nivel de la plataforma tecnológica", explicó la jerarca sobre el origen de las fallas.

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"Nuestros equipos han trabajado en forma permanente en su resolución y ahora la situación es normal", agregó.

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