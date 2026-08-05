El BROU informó que sufrió caídas por la "alta transaccionalidad" de principios de mes: "Ahora la situación es normal"

El Banco República (BROU) informó que dijo que hubo un "enlentecimiento y caída de la plataforma transaccional en algunos períodos" por un problema de funcionamiento tecnológico en su sitio web en los últimos días, informó la gerenta general del banco, Mariela Espino, a El Observador.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Espino enmarcó el episodio en "el contexto de la alta transaccionalidad de principios de mes", el tramo en el que se concentra el mayor volumen de operaciones sobre los sistemas del banco.

"Tuvimos algún problema de funcionamiento a nivel de la plataforma tecnológica", explicó la jerarca sobre el origen de las fallas.