El Banco República (BROU) informó que dijo que hubo un "enlentecimiento y caída de la plataforma transaccional en algunos períodos" por un problema de funcionamiento tecnológico en su sitio web en los últimos días, informó la gerenta general del banco, Mariela Espino, a El Observador.
El BROU informó que sufrió caídas por la "alta transaccionalidad" de principios de mes: "Ahora la situación es normal"
La gerenta general, Mariela Espino, dijo que el problema ya está resuelto y el servicio opera con normalidad