"Para los pibes, que esté Diego entre ellos, es muy importante": Gustavo Bueno, nuevo DT de la sub 15 de Uruguay, destacó el aporte de Forlán y dijo lo que buscará inculcarle a los juveniles

Gustavo Bueno , el nuevo entrenador de la selección uruguaya sub 15, comenzó sus tareas en el Complejo de la AUF y contó sus primeras sensaciones en su cargo y también sobre el sistema de trabajo en el predio de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El DT también se refirió a la llegada de Diego Forlán para dirigir a la sub 20 y ser entrenador interino de la mayor, como también el aporte que puede brindar Santiago Espasandín como ayudante en esa categoría.

Bueno dijo sentir “una alegría muy grande” en estos primeros días al frente de la sub 15. “Creo que en el fútbol, en cualquiera de la actividad que tengamos, jugador, entrenador, lo que seamos, llegar a la selección es una alegría y un logro muy importante para mí”, dijo a AUF TV.

El seleccionador hizo un repaso en su carrera, en la dirigió en equipos de Primera y Segunda, y en la que desde hace unos años se dedicó a la formación de juveniles, rol que antes de llegar a la celeste desempeñaba en Danubio.

“La carrera mía fue dirigir en todas las categorías, pero tuve muchos años en Nacional, en juveniles, y ahora estos cinco años últimos en Danubio, que me hizo estar nuevamente cerca de lo que es todo lo que es el fútbol juvenil. Y yo creo que de ahí saltó esta posibilidad tan linda”.

La diferencia entre un club y la selección

Bueno marcó las diferencias entre trabajar en las juveniles de un club y de la selección. “Cambia eso, obviamente, en el club vos contás con tu plantel y es todo el año con esos jugadores”, explicó.

“Acá estamos ahora en plena observación de los talentos para ir sumándolos a la selección y esa es una tarea también de mucho de mirar, de evaluar permanentemente a los jugadores para llegar a, en este caso, este año que tenemos el Sudamericano en setiembre, para llegar de la mejor forma ahí y tratar de encontrar el perfil de los jugadores que estamos buscando y que sea lo mejor para la selección”, dijo.

El DT también destacó que su categoría es “la entrada al fútbol de la selección” al ser la “más chica”.

“Creo que para ellos también tenemos que ir explicándoles todo, porque los más grandes ya lo van viviendo desde los años que van entrando desde la sub 15 obviamente. Explicarles un poco cómo es esto, cómo es todo, cómo es el llegar a la selección, lo importante que es estar acá en un complejo de de alto rendimiento, de primer nivel en el mundo, que ellos lleguen a este lugar, que lo valoren, que vayan tomando los valores de lo que es estar en una selección de tu país. Y bueno, hay muchas cosas para ir enseñándole, inculcándole, para que vayan teniendo ese sentido de pertenencia que siempre han tenido los juveniles en este país”.

El entrenador se suma a un equipo de trabajo que había comenzado días atrás con los entrenadores Martín Ferrari, Martín Valdés, Diego Pérez e Ignacio Bordad.

“Todos los profesionales que estuvieron hasta ahora y siguen estando, así que es un apoyo importante para mí, porque me apoyo mucho en ellos, en el conocimiento que ya tienen de los jugadores”, valoró. “Eso es un tema de los objetivos que tenemos para este año. La preparación capaz que no es de la que siempre hubo en las selecciones juveniles en cuanto a tiempo, o sea, hace muy poco tiempo que están entrenando con ellos y ahora me sumé yo también al trabajo y las competencias están muy cercanas, y hay que tratar de acelerar los procesos de preparación para llegar de la mejor forma”.

Sobre los próximos torneos que se le vienen a la sub 15 de Uruguay dijo que el Sudamericano es “muy importante” porque es el que da “más valor en este momento”.

“Aunque el segundo campeonato que tenemos en noviembre es llamado Mundialito, pero es muy especial porque se juega con un reglamento diferente, con un número de jugadores diferente, es de ocho jugadores. O sea, pero también es una experiencia muy buena porque se va a enfrentar a nivel de no solamente Sudamérica, sino de todo el mundo, que también suma una experiencia buena para estos pibes que recién están iniciando todo esto del fútbol juvenil”, agregó.

La identidad del fútbol uruguayo y juego asociativo

Consultado por las características de sus equipos, Bueno dijo lo que buscará aplicar en la sub 15. “Acá creo que lo que siempre se intentó fue que los equipos tuvieran un buen trato de pelota, para eso tenés que tener muy buenos jugadores y al estar en una selección tenés el acceso de llegar a los mejores”, comentó.

“Los jugadores son seleccionados con esa característica importante, de buenos fundamentos técnicos para poder salir en un fútbol asociado, en un fútbol bien jugado, pero sin quitarle a lo que siempre tuvimos el fútbol nuestro, que es la actitud, la entrega total que siempre tuvo el futbolista uruguayo. Y bueno, si se le puede agregar un poco de juego, sería lo ideal”.

Bueno también destacó las instalaciones del Complejo Celeste y la forma de trabajo de las selecciones juveniles.

“Yo hacía tres años que no llegaba, que había venido, obviamente, como sparring con algún equipo, como se hace habitualmente, a jugar contra una selección juvenil. Y la verdad que la sorpresa fue grande, ¿no? Porque siempre fue un complejo de muy buen nivel, pero ahora creo que ya no le falta absolutamente nada para ser eso. Es un complejo de alto rendimiento a nivel de los mejores del mundo, creo”.

El Complejo Uruguay Celeste se sigue remodelando de cara al presente y al futuro

Con respecto a la estructura de juveniles, con un edificio propio, vestuarios contiguos, oficinas multiuso donde trabaja con los demás técnicos, y la misma sala de conferencias, señaló que es “más que bueno”.

“Nosotros estamos intercambiando totalmente, en el salón multiuso estamos cada cuerpo técnico, en el mismo lugar, trabajando juntos, preparando los entrenamientos, la sub 20, la sub 17 y la sub 15, intercambiamos permanentemente entre nosotros, ideas, cosas del fútbol, y creo que eso hace una unión. Inclusive en los entrenamientos. Yo hoy, por ejemplo, estuve mirando el entrenamiento de la sub 20 para uno también sacar cosas de los demás, de los demás compañeros, para seguir creciendo. Creo que eso es más que importante, estar todo el grupo juntos y que la estructura de juveniles trabaje hacia una misma dirección”.

El aporte de Diego Forlán a los juveniles

Bueno, consultado por Diego Forlán, el nombrado técnico de la sub 20 que también va a trabajar con la mayor, destacó lo que le puede aportar a los juveniles.

Diego Forlán, entrenando con la selección uruguaya

“Ni hablar que la figura de él creo que a todos los pibes que vienen al Complejo, ver a Forlán caminando con ellos, trabajando con ellos, creo que le da ese plus, aparte de la capacidad obviamente que tiene, le de ese plus que rodea lo que es Diego, lo que fue como jugador y lo que va a ser como entrenador, que le da un plus a todo lo nuestro, le da ese carisma de tener un jugador muy identificado con la selección. Y eso yo creo que para los pibes que esté Diego ahí entre ellos, es muy importante”, expresó.

Santiago Espasandín, técnico de la sub 20 de Nacional que jugará la Copa Libertadores Foto: X

El DT de la sub 15 también destacó los conocimientos de Santiago Espasandín, un viejo conocido de él que va a ser ayudante de la Sub -20. “Con Santiago nos conocemos, trabajamos unos cuantos años juntos en Nacional” señaló. “Se ha preparado muchísimo, ya lo ha demostrado en muchos torneos en Nacional. Creo que va a aportar muchísimo, mucho trabajo. Es un profesional que está muy preparado. Y a Diego le va a aportar muchísimas cosas que, no solo a Diego, a todos nosotros nos va a aportar muchas cosas para seguir creciendo todos juntos”.