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Brian Barboza está cerca de salir de Peñarol rumbo a Italia, a horas de la final del Torneo Intermedio: los detalles del pase

Brian Barboza debutó el pasado 4 de mayo en Peñarol, cuando aún tenía 17 años, y desde entonces sumó 11 partidos con la camiseta carbonera

5 de agosto de 2026 11:47 hs
Brian Barboza en el encuentro entre Peñarol y Cerro Largo

Brian Barboza en el encuentro entre Peñarol y Cerro Largo

Foto: Peñarol

Brian Barboza está cerca de salir de Peñarol con destino a Italia, en un pase que esperan se cierre en las próximas horas, el mismo día en el que el carbonero jugará la final del Torneo Intermedio ante Wanderers, confirmaron distintas fuentes a Referí.

El futbolista de 18 años es una de las revelaciones del 2026 de Peñarol. Debutó el pasado 4 de mayo, cuando aún tenía 17, en el 1-1 contra Defensor Sporting por el Torneo Apertura, y desde entonces sumó 11 partidos con 769 minutos en cancha.

Hace una semana el representante de Barboza, Pablo Bentancur, había acercado a Peñarol una oferta de un club mexicano de US$ 1,8 millones por el 50% del pase del lateral, y aunque el club quería mantener al futbolista hasta el cierre de 2026 se analizó la propuesta.

En los últimos días fue Udinese que avanzó por el jugador, según informó El Espectador Deportes. Incluso, fuentes cercanas al entorno del jugador indicaron que Peñarol y Udinese están intercambiando documentación para cerrar la contratación del futbolista.

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Fuentes de Peñarol indicaron a Referí que hasta el mediodía de este miércoles el pase no estaba cerrado, y no descartaron la participación del joven lateral en el encuentro ante Wanderers.

Barboza tiene como alternativas a Kevin Rodríguez e Ignacio Alegre, jugadores de la casa, luego de que Franco Escobar se fuera a Newell's Old Boys de Argentina. El entrenador Aguirre había pedido la contratación del argentino Juan Barinaga, de Boca Juniors, quien no cuenta para Rodolfo Arruabarrena.

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