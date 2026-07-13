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Juan Barinaga, el jugador de Boca Juniors que está cerca de Peñarol para reforzar el lateral derecho

En el primer semestre de 2026 jugó 10 partidos y fue titular en ocho; Peñarol negocia un préstamo con cargo y se puede fijar también una opción de compra

13 de julio de 2026 17:30 hs
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Juan Barinaga  Foto: Alejandro Pagni/AFP

Peñarol sigue trabajando en el mercado de pases a pesar de que ya retomó el domingo el Torneo Intermedio, empatando 1-1 con Racing.

El período de pases cierra el 1° de setiembre y en los 34 días que duró el receso, Peñarol solo sumó al defensor Franco Romero y al extremo argentino Leonel Jaime.

En contrapartida, se fueron Emanuel Gularte, Matías González y Franco Escobar.

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Franco "Cepillo" González negocia su salida a préstamo a Central Español, pero su salida aún no está cerrada.

Central está interesado en el volante ofensivo desde que ambos equipos jugaron en enero por la Copa de la Liga AUF, en Minas.

Con rotura de ligamentos desde comienzos de abril Leonardo Fernández, Peñarol aún no contrató a un jugador de características similares o de capacidad creativa.

Con el que se acordaron los términos el sábado fue con Jonathan Rodríguez que este martes firmará contrato por un año y medio.

Mientras, Peñarol sigue en tratativas para reforzar el lateral derecho.

En tal sentido apuntó a Juan Barinaga, de Boca Juniors, jugador con el que el entrenador Rodolfo Arruabarrena no contará y por lo tanto, busca su salida.

En Peñarol ofrecieron un préstamo y actualmente se negocia el cargo que los aurinegros deberán pagar. También se puede establecer una opción de compra.

Las salidas de Escobar y González (con este último no contaba) le dejaron a Aguirre tres opciones para el lateral, todas juveniles: Brian Barboza, Kevin Rodríguez (lesionado en el tobillo ante Racing) e Ignacio Alegre.

¿Quién es Juan Barinaga?

Tiene 25 años, mide 1,76 metros, nació en Rosario e inició su carrera profesional en Belgrano de Córdoba. Lo apodan "Colo".

Llegó a mediados de 2024 a Boca, en una operación cercana a los US$ 3 millones, y se convirtió en una alternativa para el peruano Luis Advíncula.

En Boca jugó 40 partidos en dos años. Esta temporada nueve partidos por el Torneo Apertura siendo titular en ocho y uno en Copa Libertadores, en el que fue suplente.

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