La insólita jugada con la que Peñarol, inspirado en el Mundial 2026, inició su segundo tiempo contra Racing

Peñarol retomó el domingo la disputa del Torneo Intermedio con un flojísimo partido ante Racing, en el que apenas pudo rescatar un empate con gol de Abel Hernández de penal.

El aurinegro se fue en desventaja al cabo del primer tiempo tras verse completamente superado por el campeón del Torneo Apertura, pero mejoró algo en el complemento, llegando al empate con un penal sancionado por intervención del VAR.

El argentino Leonel Jaime , debutante, fue lo mejor que mostró el equipo de Diego Aguirre y el entrenador lo destacó en su conferencia de prensa.

Franco Romero, quien entró para jugar el segundo tiempo, dejó enormes dudas en su estreno, mientras que jugadores como Maximiliano Olivera y Roberto Fernández repitieron malos partidos.

La amnesia de Peñarol: sin reemplazo para Leonardo Fernández y atrapado en la complacencia

"Lloran sistema": la dura reacción de un directivo de Racing, con cuestionamiento a Peñarol, por el penal cobrado en el Estadio Centenario

El equipo, como expresión colectiva, decepcionó totalmente dejando la sensación de que los 34 días que tuvo para prepararse y exhibir mejoras, no fueron aprovechados.

Los hinchas despidieron al equipo con silbidos y en redes sociales muchos se mostraron estupefactos con el festejo del gol de Abel Hernández, quien ensayó unos pasos de baile, mientras Jaime, debutante argentino de 19 años con una semana en Peñarol, corría rápido a buscar la pelota para reiniciar las acciones.

Todo esto, más el cambio que ensayó a Aguirre sacando a Hernández apenas anotó el gol para reforzar la contención, tal como él mismo declaró, tapó una particular incidencia que ocurrió apenas iniciado el segundo tiempo.

¿Qué pasó? Mauricio Lemos, zaguero, y Abel Hernández, se pegaron a la línea del mediocampo por la banda derecha y apenas movió para atrás Leandro Umpiérrez, salieron en velocidad como para buscar cerca del área un envío largo.

El receptor fue el golero Washington Aguerre y para asegurar que todo saliera bien, Franco Romero se interpuso en el camino de Sebastián Da Silva, quien salió corriendo a presionar.

En el Mundial 2026 se ha reiterado una acción muy particular en los inicios de partidos o de segundos tiempos. El que saca tira directamente la pelota afuera, cerca del banderín del córner, y se planta en campo enemigo a presionar alto. Es algo que ya ha realizado Paris Santi-Germain en UEFA Champions League.

Los jugadores de Peñarol quisieron hacer algo similar.

Sin embargo, para sorpresa de todos, Aguerre jugó la pelota en largo para la punta izquierda, la opuesta a la que invadieron Lemos y Hernández.

El zaguero, desconcertado, abrió los brazos porque Aguerre no los buscó con su pelotazo.

Y Peñarol volvió a dejar otra evidencia que los 34 días de parate sirvieron muy poco para mostrar aspectos de mejoría en el juego.