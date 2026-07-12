Diego Aguirre destacó el debut "atrevido" de Leonel Jaime en Peñarol tras el empate con Racing y dijo que el equipo necesita más partidos para lograr "ritmo" y "mejora"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, expresó tras el empate 1-1 contra Racing, por la quinta fecha del grupo A del Torneo Intermedio, que su equipo mostró "cosas a rescatar", entre ellas el debut del extremo argentino Leonel Jaime, que fue de lo mejor de sus dirigidos.

"Fue un partido que deja sabor a empate, a partido duro, fue complicado, con momentos donde las cosas no salieron , pero el equipo mostró entrega, rebeldía e intentó jugar. Lo pudimos ganar al final. Dentro de lo malo del resultado, tuvimos cosas a rescatar", dijo Aguirre en declaraciones al canal oficial del partido.

Consultado sobre el buen debut que tuvo el argentino Leonel Jaime, extremo argentino que llegó a préstamo desde River Plate argentino, sin opción de compra, Aguirre manifestó: "Recién está llegado, con sola una semana con nosotros; son cosas que vamos a ir mejorando, se va ir adaptando, mostró un lindo potencial y ojalá pueda seguir creciendo".

Luego, en conferencia de prensa agregó al respecto: "Mostró que es atrevido, que quiere la pelota que encara, tiene 19 años, mostró personalidad ".

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Aguirre lo mandó a la cancha en lugar de Jesús Trindade, lesionado a los 40' de juego: "Íbamos perdiendo, teníamos que buscar un cambio ofensivo, necesitábamos más profundidad por banda izquierda, que no lo estábamos logrando, y entró de buena forma".

"Fue un partido difícil como sabíamos que iba a ser, nos costó bastante encontrar las situaciones, sobre todo después de quedar abajo en el marcador, buscamos revertir, logramos empatar, pudimos ganarlo en el final, pero nos costó mucho", analizó.

Cuando le preguntaron si vio mejoras en su equipo con respecto a lo que fue el pobre primer semestre de 2026, Aguirre dijo: "No sé, lo veremos cuando el grupo tenga minutos, en unos partidos, y más ritmo de juego, para ver si logramos una mejora. Estamos trabajando mucho para que eso pase y hoy fue recién el comienzo, creo que nos costó mucho el primer tiempo, después emparejamos y mostramos alguna situación más para generar el empate. Creo que fue un buen partido".

Aguirre sorprendió cuando sacó a Abel Hernández luego de que este generara el penal y marcara por esa vía el empate: "Estábamos desorganizados, teníamos muchos atacantes en cancha porque estaba (Luis) Angulo, estaba Jaime, Abel y Facundo (Batista) porque íbamos perdiendo. Al conseguir el empate hicimos una variante para que el equipo estuviera más protegido porque no había esa urgencia de atacar y nos podía costar el partido".

"No son muchos los que han llegado: llegó Franco Romero y Jaime, el argentino. La verdad que me tienen conformes, vamos a ver alguna situación que estamos trabajando para alguna otra incorporación, pero la llegada de ellos me tiene conforme".

Sobre Maximiliano Olivera dijo que "estaba previsto" que jugara un solo tiempo. "Fue una cosa hablada antes", manifestó, más allá de que su nivel mostrado fue muy pobre.

Aguirre dijo que la llegada de Jonathan Rodríguez es inminente, tal como informó Referí: "Tengo entendido que está muy cerca de llegar, hay un principio de acuerdo. Tal vez se demoró un poco, pero él estaba en una recuperación, por lo tanto creo que en estos días puede estar por Los Aromos".

"Vamos a incorporar algún jugador más pero prefiero no hablar de nombres ni de puestos, vamos a esperar para ver si se concreta.

Jesús Trindade, el primer lesionado del Peñarol 2026, en el segundo semestre de la temporada

Sobre la lesión de Jesús Trindade, Aguirre no precisó qué pasó: "No sé ni lo que tiene, vamos a ver".

El entrenador no pudo tener a la orden a Diego Laxalt y Kevin Rodríguez: "Kevin tenía el tobillo hinchado y Diego ya está entrenando, seguramente va a estar para el próximo partido", dijo el DT.

Peñarol jugará el próximo sábado a la hora 16.00 contra Boston River en el Campeón del Siglo.

Para ese partido ya podrá contar con Matías Arezo quien ya cumplió más del 50% de la pena por su expulsión ante Central Español (le dieron tres partidos y no estuvo ante Cerro ni hoy contra Racing). Eric Remedi deberá cumplir dos partidos más al margen por su suspensión.