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Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de $77 millones

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

12 de julio de 2026 20:52 hs
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Este domingo 12 de julio se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $77.300.000.

El Pozo de Oro sortea un total de $49,6 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $27,7 millones.

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

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¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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