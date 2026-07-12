Creó un movimiento internacional de moda sostenible desde Uruguay y adelanta cuáles son las tres marcas locales que darán que hablar

Luego de migrar a Uruguay en su niñez, la colombiana Valentina Suárez fue testigo de cómo su madre construía en el país "Entre Soles y Lunas", una organización dedicada a trabajar temas de migración, arraigo y patrimonio. Vivir de cerca esa experiencia la llevó en 2016 a querer crear su propio movimiento social, también enfocado en el orgullo latinoamericano, pero en este caso desde la moda. Así nació Universo Mola, un movimiento que busca visibilizar y conectar a diseñadores, emprendedores, investigadores e instituciones que promueven la moda sostenible en América Latina.

La iniciativa, cuenta Suárez a Café y Negocios, surgió en un momento en el que la sostenibilidad todavía ocupaba un lugar marginal en la industria de la moda de la región. Sin embargo, 10 años después, el proyecto reúne hoy a una red que conecta a casi 500 diseñadores, artesanos y proveedores , formó a más de 2.000 personas en el tema y expandió su alcance con congresos, eventos y alianzas en distintos países de América Latina, Europa y en Estados Unidos. Entre sus hitos figuran la participación en la New York Fashion Week en 2020 , con diseñadores latinoamericanos, entre ellos uruguayos, la creación de Universo Mola Fashion Week, la primera semana de la moda sostenible latinoamericana, que comenzó en Punta del Este. Y, más recientemente, el lanzamiento de FashionSkills4Better, una alianza entre nueve organizaciones de seis países de América Latina y Europa para formar a la próxima generación de profesionales del sector, cofinanciado por la Comisión Europea.

Con ese recorrido, la cofundadora y directora general de Universo Mola conversó con Café & Negocios sobre la evolución de la moda sostenible en Uruguay y señaló cuáles son las marcas locales que hoy lideran la transformación del sector.

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Que Universo Mola surgiera en Uruguay no fue una casualidad. Según Suárez, el país ofrece un contexto propicio para impulsar conversaciones de este tipo por su vínculo con conceptos como la ecología y la sostenibilidad en otros sectores, como por ejemplo la matriz energética. Ese entorno, a su entender, fue clave para escalar la iniciativa y motivar a más emprendedores de la región a desarrollar proyectos con este enfoque.

En ese sentido, aseguró que desde la organización monitorean de forma permanente la evolución del ecosistema uruguayo y detalló que antes de la pandemia la moda atravesaba un momento de crecimiento. Sin embargo, luego de esto, fue uno de los sectores más golpeados, con el cierre de numerosos emprendimientos.

Actualmente, aunque el número de iniciativas sostenibles no es grande en cantidad, quienes apuestan por la moda sostenible "lo están dando todo", sostuvo.

"Hay mucho trabajo con lana, producción artesanal, moda slow y teñidos naturales", resumió sobre la actualidad del sector.

Consultada sobre los emprendimientos uruguayos que hoy considera referentes en moda sostenible, Suárez mencionó a CasaUrbana, una marca que incorpora la sostenibilidad a su negocio de confección de uniformes, utilizando técnicas de cero desperdicio y upcycling (reciclaje) para reducir el impacto ambiental de prendas de alta rotación. Entre sus proyectos más destacados figura Multiformes, mediante el cual reutilizó 100 pantalones y 100 chaquetas del Teatro Solís para confeccionar nuevos uniformes para su personal. La empresa obtuvo el Premio Nacional de Ambiente 2024 en la categoría de pequeñas y medianas empresas.

CasaUrbana https://casaurbanauniformes.com/

Otra de las marcas destacadas por la referente fue Tramma Bambú, un emprendimiento con sede en Aiguá. La marca produce ropa interior y de primera piel confeccionada con fibra de bambú y basa su propuesta en los beneficios de este material para la salud de la piel. Además, trabaja con producción nacional y promueve una cadena de valor enfocada en el desarrollo social, ambiental y económico.

Tramma Bambú https://trammabambu.uy/

Suárez también destacó a Donum, un proyecto especializado en el reciclaje de prendas de jean. Además de una propuesta interesante de talleres, la marca participó en un proceso de reutilización del vestuario de Canal 4, transformando prendas en desuso en nuevas piezas para los presentadores del canal.

Donum https://www.donumuruguay.com/

En materia de innovación, la cofundador de Universo Mola mencionó a Komciencia, un emprendimiento liderado por madre e hija que explora el desarrollo de biomateriales para la industria de la moda a partir de residuos textiles recuperados, incorporando criterios de trazabilidad e impacto ambiental para evitar que estos materiales terminen en vertederos.

La referente también resaltó el aporte de emprendedoras migrantes que desarrollan sus proyectos desde Uruguay. Entre ellas mencionó a Florencia Khinno, marca fundada por la artista argentina Florencia Delfino en Rocha, que trabaja junto a artesanas rurales utilizando lana merino uruguaya y representó al país en Universo Mola Fashion Week en Bogotá.

Asimismo, destacó a Artesia Café, el proyecto de la colombiana Gina Vargas de Roemmers en Carrasco, que combina cafetería, espacio de arte y una boutique con piezas artesanales de lujo elaboradas por comunidades de distintos países latinoamericanos.

"La moda en América Latina no es solo ancestral, es una mezcla de todo lo que ha sucedido en nuestra historia. Hablar de moda latinoamericana es importante porque, cuando existe el orgullo de vestir lo propio, hay mayor consumo local y eso genera mejores economías", cerró Suárez.