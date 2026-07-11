Tecnología para entrenar: así es la plataforma creada por dos uruguayos para ser aliada de coaches y gimnasios que ya se utiliza en cinco mercados de América Latina

Alexis Valín y Fausto Sánchez pasaron por varias empresas hasta decidirse a emprender. Además de su afición por la tecnología, los jóvenes uruguayos expertos en producto y desarrollo tecnológico, respectivamente, compartían la pasión por el mundo del fitness.

Fausto, como ex ciclista profesional, conocía de primera mano las necesidades del entrenamiento de élite y Alexis, como aficionado al Hyrox, —que combina fuerza y running— buscaba la exigencia al máximo nivel en esta nueva disciplina.

El problema a solucionar se les hizo evidente: “el hecho de necesitar una planificación y que, de repente, el coach la tenga en un formato poco amigable, como WhatsApp, Excel o PDF”..

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En un contexto donde la vida saludable cobra cada vez más importancia, la profesionalización del entrenamiento se ve reflejada en una alimentación más consciente y funcional, y también, en un entrenamiento más exigente y sofisticado.

“Empecé a ver la necesidad de una planificación más profunda, más ordenada, más profesional y esto se suma a una tendencia que está pasando a nivel mundial. El fitness competitivo amateur se está profesionalizando”, resaltó Valín en entrevista con Café y Negocios.

Para salir al mercado, la plataforma requirió de una inversión de US$ 50.000 que los fundadores afrontaron con fondos propios. Diseñaron el prototipo en abril, en mayo llevaron adelante las pruebas de producto con entrenadores locales y, en junio, el lanzamiento que rápidamente escaló gracias a los propios profesionales que empezaron a compartir con otros esta plataforma.

En los hechos, Athrix.fit permite crear programas personalizados utilizando inteligencia artificial por texto o voz y gestionar entrenamientos individuales y grupales por medio de una aplicación móvil para atletas, donde pueden ver cada entrenamiento con sus indicaciones y videos de ejercicios. Incluye también un sitio web del coach para captar nuevos clientes, un sistema de comunicación centralizada entre coach y atleta y el análisis inteligente del rendimiento de cada entrenamiento para ayudar tanto al deportista como al entrenador a tomar mejores decisiones.

La disciplina de Hyrox, que se presenta como una prueba de atletismo híbrido, caló hondo y pasó de tener 18.000 aficionados en 2018 a un millón en 2026. Este fenómeno que comenzó en los gimnasios europeos ahora llega a América Latina y es la gran oportunidad que Athrix.Fit ve para desarrollar su producto. “Nosotros damos la tecnología para poder hacer eso de manera profesional”, reconoce el emprendedor.

“En un mes ya superamos los 1.000 usuarios, tenemos clientes que están usándolo en Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y México”, reveló Valín y destacó que el servicio es elegido tanto por entrenadores como por gimnasios que buscan dar a sus afiliados un servicio premium.

“La plataforma les permite ir guardando sus entrenamientos, crear programas de varias semanas, gestionar grupos y todo eso les ayuda a planificar y gestionar a los alumnos a escala, de forma personalizada”. Su modelo de negocios es el cobro de una suscripción que aumenta en función de la cantidad de alumnos que cada usuario gestione, con planes de cinco, 10, 20 y hasta 30 alumnos. “Vamos creciendo con ellos”, sostuvo el CEO.

La plataforma que nació con visión global ve su mayor oportunidad de desarrollo en los mercados de Chile, Argentina y Paraguay, y a México como próximo paso.

A nivel de capital, afirman, que sus clientes actuales ya están monetizando y cubriendo los gastos, y de cara al futuro no descartan levantar una ronde de inversión adelantó el emprendedor que también apuesta a postular para inversión de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

Según los datos del mercado que manejan los cofundadores de Athrix.Fit, la industria del fitness en América Latina tiene un valor de US$ 10.000 millones. En este contexto, su apuesta a corto plazo está en establecer alianzas con referentes del sector en cada país para desembarcar con más fuerza en cada uno de los mercados. En este camino, la plataforma ya se convirtió en aliada de referentes del fitness como Marcelo Cukierman (Arena Hybrid Training), Manu Pardiñas (SET Training) y Damián Depauli (Coach HYROX clasificado al Mundial 2027 en Hong Kong).