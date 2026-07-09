Startup uruguaya que conecta a la banca tradicional con los activos digitales captó inversión de US$13.5 millones para acelerar su expansión

En 2023, en pleno auge de las stablecoins -activos digitales que utilizan la tecnología de las criptomonedas pero están diseñados para mantener un valor estable-, los emprendedores uruguayos Ianai Urwicz y Alejandro Rettig decidieron subirse a lo que llaman la tercera ola de las fintech y fundaron Infinia. Esta startup actúa como un puente que une el sistema financiero tradicional con la innovación y desarrolla la infraestructura financiera digital que conecta las redes bancarias con los rieles de los activos digitales.

La firma cofundada por Urwicz —miembro del equipo fundador de dLocal— y Rettig, que cuenta con una trayectoria de 25 años en el sector financiero y de telecomunicaciones, anunció hoy un nuevo levantamiento de capital para acelerar su crecimiento.

Se trata de una ronda de financiamiento Serie A por US$ 13.5 millones que fue liderada por Bain Capital y Variant Fund, con la participación de Y Combinator, Lattice, Varrock, Reverie, Decacorn, G2 y Tekton Ventures.

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Esta nueva inyección de capital, adelantaron los cofundadores a Café y Negocios, se utilizará para asegurar licencias regulatorias regionales adicionales y acelerar la expansión en América Latina, África y Asia. Actualmente, la empresa trabaja con clientes de gran porte a nivel global como Stripe, Bridge y Despegar y tiene presencia en mercados como Reino Unido, Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Bolivia.

"Se habla mucho de las stablecoins, pero se subestima la dificultad de la última milla: conectar realmente el mundo on-chain con las cuentas y redes de dinero fiduciario (fiat) locales en los mercados emergentes", afirmó Parth Chopra, socio de Bain Capital tras concretar la inversión.

"Ianai, Alejandro y su pequeño equipo están realizando el riguroso trabajo de ingeniería y cumplimiento normativo necesario para lograr integraciones profundas y fluidas con los sistemas de pago locales de todo el mundo. Como resultado, Infinia se está convirtiendo en el proveedor de infraestructura fintech de referencia para las empresas líderes que quieren expandirse globalmente desde el primer día", agregó el ejecutivo.

Una ronda con sobredemanda y los detalles del plan expansión de Infinia

En entrevista con Café y Negocios Urwicz reveló que el principal objetivo detrás de esta ronda de inversión es asegurar las licencias regulatorias necesarias para la expansión de la compañía.

"Queremos ser la infraestructura por defecto para cualquier empresa mundial que quiera ir hacia Latinoamérica y para eso precisamos licencias, lo que requiere dinero y capital social", explicó.

Esto se debe a que si bien el comercio transfronterizo empresarial aprovecha cada vez más las stablecoins para lograr una velocidad de liquidación las 24 horas del día, los siete días de la semana, las monedas digitales siguen estando estructuralmente aisladas de las redes de dinero locales. En este escenario, la startup busca cerrar la brecha entre las redes bancarias tradicionales y los rieles de activos digitales, construyendo los canales técnicos y regulatorios críticos para interconectar estos dos mundos.

El otro foco del capital, en tanto, será acelerar la expansión de la empresa en América Latina y crecer en África y el sudeste asiático, en países como Ecuador, Paraguay, Singapur y Hong Kong. Además, en ese plan de crecimiento también figura Uruguay.

"No sé si va a ser en este segundo semestre o en el primero del año que viene, pero Uruguay seguro está dentro del roadmap", indicó Urwicz y adelantó: "Hay cosas de estas tecnologías de las que se va a beneficiar el usuario de a pie",

Con una fuerte participación de fondos estadounidenses, entre ellos Bain Capital, firma de inversión privada con participación en compañías como OpenAI y LinkedIn, la ronda tuvo una demanda superior al monto que la startup buscaba captar, un fenómeno conocido en el ecosistema emprendedor como oversubscribed.

En la práctica, explicó el cofundador, desde los inversores existía interés para llevar la ronda por encima de los US$ 20 millones. Sin embargo, para la startup, que desde sus inicios ha recibido más de US$ 17 millones en inversión, ese monto excedía sus necesidades de financiamiento, por lo que finalmente decidió cerrar la ronda en US$ 13,5 millones.

En este escenario, el emprendedor afirmó que los inversores valoraron especialmente la eficiencia de Infinia que consolidó fuertes resultados con un equipo de solo 20 personas. En este punto y para alcanzar sus nuevos objetivos, la startup abrirá próximamente nuevas posiciones, adelantó su CEO.

En la misma línea, Urwicz destacó que la startup atrae miradas también por haber sido seleccionados por Y Combinator entre más de 20.000 postulantes. "Esta red en el mundo emprendedor es como si hubieras estudiado en Stanford o Harvard: salís de ahí y tenés el sello”, detalló y agregó que se genera entre los participantes una camaradería que resulta clave en un entorno de alto dinamismo e innovación.

Además del capital, Urwicz resaltó el valor estratégico de los nuevos socios y sostuvo que los fondos tienen en su portafolio empresas que pueden ser clientes o partners de la startup, además de una llegada muy interesante tanto a la red local como a empresas globales.

Sobre el futuro del sector, adelantó que la industria atraviesa lo que considera la tercera gran ola de las fintech. Según explicó, la primera comenzó a fines de los años 90 con el auge de las compras online, mientras que la segunda, entre 2010 y 2020, estuvo marcada por la expansión de los bancos digitales y el uso cotidiano de los servicios financieros desde el celular. La próxima etapa, aseguró, estará impulsada por la tokenización de la infraestructura financiera tradicional.

Actualmente, la empresa tiene un fuerte posicionamiento entre fintechs globales de primer nivel, marketplaces y plataformas corporativas. Entre los próximos desafíos de Infinia está atraer empresas que no están familiarizadas con el ecosistema de las stablecoins, pero necesitan acceso a los rieles bancarios.

Para resumir el momento que atraviesa la compañía, el emprendedor recurrió a una analogía futbolística: “es como que hubiéramos jugado el campeonato local, empezamos a jugar en la Premier League y ahora queremos clasificar a la Champions", cerró.