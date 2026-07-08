Las redes como imán de clientes e inversores: aprendió cómo se muestran las startups en Silicon Valley y ahora entrena emprendedores en Uruguay

Mientras cofundaba tres startups, el emprendedor uruguayo Nicolás Mellado descubrió que hablar de sus proyectos en redes sociales podía convertirse en un motor de crecimiento . Así, en su primer emprendimiento, una aplicación para encontrar cafeterías aptas para teletrabajar , logró alcanzar 5.000 usuarios sin invertir en publicidad y que algunos de sus videos superaran los cinco millones de visualizaciones . Además, vio como potenciales inversores se interesaban en sus startups a través de su contenido .

Esa experiencia, sumada a observar que en Silicon Valley los fundadores utilizan su marca personal para atraer clientes, inversores y talento lo llevó a convertirse en un aliado para los emprendedores que quieren crecer en sus redes.

"Hay gente que habla seis idiomas, hizo varios exits y es multimillonaria, pero no se anima a hablar de lo que hace", resumió Mellado, que hoy reúne cerca de 10.000 seguidores, unas 300.000 visitas mensuales y emprendedores uruguayos y de la región a los que busca enseñar una práctica habitual en el ecosistema de startups más famoso del mundo.

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Según el emprendedor, el 90% de los founders en San Francisco convierten sus redes sociales personales como Instagram, LinkedIn y Twitter en un canal de adquisición de clientes e inversores. La estrategia detrás de esto, que aprendió de su propia experiencia y de relacionarse con emprendedores de este ecosistema, es generar contenido orgánico y humanizado. Su propuesta apunta así a que los fundadores dejen de depender exclusivamente de la publicidad paga y de cuentas con publicaciones centradas únicamente en lo estético y corporativo.

"Hay muchas startups que levantaron millones de dólares y tienen muy buenos clientes, pero entrás a su Instagram y es como ver un shopping: un carrusel con puro texto que no transmite nada y donde ni siquiera sabés quién es el founder", sostuvo.

Bajo esa premisa desarrolló un modelo en el que acompaña a emprendedores en todo el proceso de creación de contenido. De esta manera, Mellado se encarga de detectar oportunidades, definir la estrategia, escribir los guiones, editar los videos y gestionar campañas para potenciar el alcance de las publicaciones. El emprendedor, en tanto, solo debe grabarse.

Otra de las herramientas que utiliza son las colaboraciones con startups y fundadores para comunicar en sus redes lanzamientos, novedades y contenidos vinculados a sus empresas.

Entre sus clientes figuran startups como Viatik, Crowder y Trendo, además de emprendedores como Agustín Suárez Merino.

Sobre el interés que despierta esta estrategia entre los emprendedores uruguayos, Mellado sostuvo que existe un consenso sobre la importancia de crear contenido como herramienta para construir marca, generar confianza e incluso abrir nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, considera que la principal barrera sigue siendo el animarse.

“Todos saben que hay que grabar contenido pero nadie se anima y me parece ilógico sabiendo que en San Francisco todas las startups crean contenido a partir de su marca personal”, sostuvo.

De fundador de startups a una nueva etapa: la decisión que tomó recientemente el emprendedor

La relación de Mellado con el mundo emprendedor comenzó mientras trabajaba como analista de sistemas en una multinacional. Tenía un empleo estable, bien remunerado y con flexibilidad, pero sentía que estaba estancado. Finalmente, un problema de salud terminó de cambiarle la perspectiva. "Vi mi vida pasar", recordó en dialogo con Café y Negocios. Tras la recuperación decidió volcarse de lleno a emprender.

En los años siguientes cofundó tres startups: Wonk, una aplicación para encontrar cafeterías aptas para teletrabajar; Realtic, una plataforma vinculada al sector inmobiliario; y Nudos, una empresa tecnológica que desarrolla herramientas para que las aseguradoras conozcan el estado real de las embarcaciones.

Sin embargo, días atrás anunció que dio un paso al costado en Nudos, su proyecto actual, para enfocarse en una nueva etapa profesional. La decisión, explicó, responde a la necesidad de hacer una pausa tras haber cofundado tres startups de forma consecutiva.

"Emprender se siente abrumador cuando estás ahí, pero cuando salís te das cuenta de que aprendiste muchísimo. Oratoria, comunicación, estrategia de contenido, pitchear, hablar con inversores, postularse a fondos, aprendés muchísimo de muchísimas cosas", reflexionó.

Por ahora, el uruguayo concentrará su actividad en la creación de contenido y el acompañamiento a emprendedores. No obstante, aseguró que no descarta volver a fundar una startup en el futuro o incorporarse al ecosistema desde otro rol.