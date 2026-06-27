El local de Punta Carretas que pasó de albergar un restaurante y un pub a convertirse en una cafetería inspirada en los sabores de la Patagonia

En Jaime Zudáñez, una de esas típicas callecitas que conforman el entramado del barrio montevideano Punta Carretas, hay un local que hace una década fue sede del bar de milanesas Milamores. Tras su cierre, el lugar se transformó en el bar Manhattan. Ahora, después de una larga serie de casualidades y a partir del sueño de una pareja emprendedora , abrió en ese mismo local, a pasos de 21 de setiembre, La Cordillera Café, una propuesta que tiene como insignia los sabores de la región patagónica.

La primera de esa serie de casualidades o juegos del destino se remonta a 2018, cuando el uruguayo Matias Rodriguez, estudiante de química farmacéutica en aquel momento, y la brasilera Leticia Lopes, estudiante de medicina, coincidieron en una residencia en Buenos Aires . Allí comenzó una historia de amor, que luego se trasladó a Uruguay, en donde años más tarde, en una tarde lluviosa, el uruguayo quiso emular esos alfajores argentinos que su novia tanto extrañaba y terminaron creando un emprendimiento que les despertó la chispa de querer abrir su propio lugar .

Y siguieron, cuando un viaje al sur argentino y su gastronomía les movió el piso y cuando después de formarse en el Instituto Turístico Hotelero del Uruguay (ITHU) y patear la idea para adelante, Lopes soñó una noche que alguien les decía que estaban llegando tarde.

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Y finalmente, cuando un seis de enero, con las calles de Montevideo vacías y en silencio, el destino les dio su último empujón y los hizo toparse con el local de Jaime Zudañez 2511.

“Estacionamos el auto, caminamos dos cuadras y paramos para que Leticia se cambiara el calzado por otro que traía, porque hacía calor. Entonces, cuando levanté la mirada ví este local con un cartel que decía se alquila”, cuenta Rodríguez a Café y Negocios meses después, sentado junto a Lopes desde ese mismo lugar, en el que la semana pasada inauguraron su propia cafetería.

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

Una propuesta que tiene a los sabores y el ambiente de La Patagonia como protagonistas

Más allá de las casualidades, detrás del emprendimiento también hay mucho esfuerzo. Para poder materializarlo la pareja realizó una inversión aproximada de US$ 90.000 y Rodriguez dejó su trabajo en la industria farmacéutica como supervisor de planta para apostar por el negocio.

Así, luego de algunos meses de trabajo, el local dejó atrás su fachada oscura para dar paso a una estética inspirada en los paisajes patagónicos, con una paleta de verdes, marrones y grises tanto en la pintura como en materiales como el mármol de las mesas. De esta manera, a nivel estético, los emprendedores buscan transmitir la calidez de un hogar y recrear la experiencia de viajar a esa región.

Pero parte central de esa experiencia está también en los sabores.

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

En este sentido, uno de los puntos claves de conexión es el chocolate caliente, un producto en el que los emprendedores invirtieron mucho y buscan que sea su caballito de batalla.

Además, trabajan con frutos rojos, producto típico de esta región, así como con lomo ahumado y frutas y verduras de estación relacionadas con este lugar, como berenjena, morrones, arándanos. A la carta también incorporaron los alfajores que dieron inicio a la idea de la cafetería.

El local gastronómico, que está abierto de 10 am a 8 pm, proyecta además del café, hacer foco en almuerzos ejecutivos, y en propuestas de parrilla y pasta los fines de semana.

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

“La Cordillera puede ser algo diferente dentro de lo que es el mundo de las cafeterías en Uruguay, a lo que apuntamos es generar una experiencia diferente”, sostuvo Rodriguez.

A futuro, la pareja trabaja en acondicionar el patio del lugar, un amplio espacio que quieren aprovechar para potenciar en primavera y verano. A su vez también buscan impulsar que el espacio pueda utilizarse para eventos o cumpleaños tras su cierre.

En esa línea, Lopes señaló que aspiran a que el local se convierta en una parada obligada tanto para uruguayos como para quienes visitan el país.

“Me gustaría que alguien que venga desde Brasil o de cualquier otro lugar sienta que tiene que conocer La Cordillera y que pueda vivir una experiencia que lo transporte a la Patagonia sin salir de Uruguay”, afirmó.