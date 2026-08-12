Nueva frecuencia conecta Montevideo y Punta Cana: el crecimiento del destino que pasó a integrar el top 5 de los uruguayos

La aerolínea dominicana Arajet anunció un nuevo acuerdo comercial con el Aeropuerto Internacional de Carrasco, que permitirá conectar a Montevideo con Punta Cana.

Los vuelos que empezarán a operar el 3 de marzo de 2027 serán operados por la aerolínea dominicana en tres frecuencias semanales.

La alianza fue presentada en el Aeropuerto de Carrasco en un acto que contó con la presencia del ministro de Turismo, Pablo Menoni, y autoridades del Aeropuerto de Carrasco y de la aerolínea.

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"Esta es una muestra más de la importancia estratégica que le asigna este Ministerio a mejorar la conectividad de nuestro país. Mas conectividad implica más posibilidades para el desarrollo del sector” señaló el ministro de Turismo, Pablo Menoni.

Por su parte, Matías Carluccio, Gerente Comercial de Aeropuertos Uruguay resaltó que esta nueva ruta permitirá a los uruguayos acceder a los 29 destinos en los que opera la aerolínea, “algunos de ellos muy elegidos por los viajeros, como Cancún, Miami y Orlando. Incorporar nuevas rutas tiene una importancia fundamental para el país y por eso celebramos esta instancia”.

"Este nuevo servicio representa un paso muy importante en nuestra misión de seguir democratizando los cielos del continente con tarifas accesibles y un servicio eficiente. La apertura de esta ruta no solo inaugura la primera conexión directa entre Uruguay y República Dominicana, sino que también fortalece nuestra visión de consolidar a República Dominicana como el nuevo hub del continente, acercando las Américas a través de una red de destinos cada vez más amplia", afirmó Manuel Luna, Chief Communications Officer de Arajet.

Los vuelos de la aerolínea lowcost que inició sus operaciones en 2022 tendrán una frecuencia de tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados, y serán operados en aviones Boeing 737 MAX 8.

Radiografía del turismo uruguayo en Punta Cana

Punta Cana, ubicada en el extremo este de República Dominicana, comenzó a consolidarse como destino turístico entre las décadas de 1970 y 1980, con la llegada de inversiones extranjeras y grandes cadenas hoteleras atraídas por sus playas, su clima y su entorno natural.

“A partir de esto se desarrollaron también otras zonas que eran vírgenes y en las que, de a poco, se han ido desarrollando opciones de alojamiento y experiencias, con propuestas diferentes entre sí”, repasa en diálogo con Café y Negocios Andrés Gil, CEO de la agencia uruguaya TocToc Viajes.

Así, luego del auge de Punta Cana, se sumaron propuestas como Cap Cana, orientada a un segmento de mayor poder adquisitivo, y posteriormente otros destinos que comenzaron a ganar espacio en el mapa turístico. Hoy, a menos de 100 kilómetros del aeropuerto de Punta Cana, conviven alternativas como Bayahibe, La Romana y, más recientemente, Miches, cada una con una identidad y una propuesta turística propia

“Todo este desarrollo de infraestructura hotelera y las diferentes opciones fueron generando un interés creciente entre los uruguayos y consolidaron a esta zona de República Dominicana en una de las preferidas”, sostuvo Gil.

Para Alejandra de la Cuadra, jefe de producto de la agencia Hiperviajes, el destino ya se posiciona en su top 5 de ventas, y sumando el resto de República Dominicana se consolida como una de las opciones más elegidas del Caribe, peleando con Cancún, la Riviera Maya y los resorts de Brasil. Entre sus múltiples opciones, Bayahibe es una de las favoritas de los uruguayos por la ausencia del sargazo.

“Obviamente en cantidad de pasajeros siguen mandando, por cercanía y conectividad algunos destinos de Brasil como Rio de Janeiro, Recife y Salvador. Pero en lo que es Caribe, es un cabeza a cabeza con Riviera Maya. La incorporación de una nueva aerolínea con un vuelo directo va a reconfigurar este ranking pues, como suele suceder, la oferta genera la demanda”, dijo Gil desde TocToc.

Para explicar su buen posicionamiento en este ranking De la Cuadra señala que este destino tiene todo lo que busca el uruguayo: playas espectaculares y una oferta amplia de hoteles, varios de ellos de cadenas muy bien posicionadas, lo que ha logrado que se consolide año a año.

El perfil del viajero desde Uruguay, detallaron desde las agencias de viaje, es muy variado, y va desde parejas, familias, grupos de amigos y personas en su luna de miel.

La mayoría opta por el régimen todo incluido, se queda un aproximado de 7 noches, y gasta alrededor de US$ 1.500, dijeron desde Hiperviajes.

“Quienes buscan más naturaleza o hacer snorkel se vuelcan hacia zonas como Bayahibe. Quienes van de luna de miel o escapadas románticas o de lujo elijen Cap Cana. También hay quienes van a buscar diversión, un poco de vida nocturna, y ahí la cosa se tuerce un poco más hacia la zona de Bávaro”, detalló Gil.

Hasta ahora, para viajar a este destino los uruguayos no contaban con vuelo directo, salvo algún charter en temporada alta. Según detalló de la Cuadra, la opción más elegida hasta ahora es Copa, con tres frecuencias diarias vía Panamá, y un total de 12 horas de viaje. También se puede volar con LATAM vía Lima o Santiago de Chile.

Con la llegada de Arajet el viaje pasaría a ser de 7 horas sin escalas.

“Hoy, cuando hay opción de vuelo directo, es la que elige la mayoría de las familias, así que creemos que este vuelo va a ser muy demandado por los clientes. Seguramente también sume viajeros nuevos que hasta ahora no consideraban Punta Cana por la escala, y puede redireccionar ventas de quienes pensaban ir a otro destino pero terminan eligiendo la comodidad del vuelo directo”, sostuvieron desde Hiperviajes.

En este sentido, Gil agregó que el desembarco de esta aerolínea podría cambiar el escenario competitivo. Sin embargo, también sostuvo que, considerando que es una aerolínea nueva, que nunca ha operado en el país, lo más importante es que la misma se presente con una operación consistente y sin cancelación de vuelos.

“Siempre que aparecen nuevos jugadores, más competidores, el beneficiado es el cliente, pues los precios tienden a bajar con la incorporación de asientos. Esto puede ser fuerte al principio, en una estrategia de presentación, de ingreso a un mercado, y luego estabilizarse con el correr del tiempo, una vez que ese estímulo logró generar más demanda de la preexistente”, cerró.