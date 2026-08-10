Compras web en el exterior: cómo viven los couriers la antesala del Día de la Niñez y cuál es su estrategia para potenciar las franquicias

El “Efecto Temu” se terminó y una onda expansiva golpeó también al negocio de los couriers encargados de transportar los envíos de las tiendas del mundo a los uruguayos.

En junio, se efectuaron 83.130 compras web en el exterior con una baja interanual de 50,5%, según informó la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) . Fue la primera vez desde setiembre de 2024 que no se superaron las 100.000 operaciones mensuales.

Para Andrea Fernández, presidenta de la Cámara Uruguaya de Couriers, la regulación en el régimen de franquicias cumplió su cometido, pero además de apagar el furor de las compras en marketplaces asiáticos como Temu o Shein, impactó en el volumen de envíos internacionales gestionados por los couriers. “La actividad para los couriers bajó cerca de un 30% y en global, con toda la industria—incluyendo Temu—, llega a cerca de un 50%”, analiza Fernández.

La referente de esa gremial empresarial opina que la confusión en la comunicación de la reglamentación "y en un principio cierta mala información terminó impactando a todos cuando no debió haber sido así”.

En este sentido, desde la gremial empresarial de couriers trabajan en conjunto con la Aduana para presentar una comunicación a la población donde queden claras las nuevas reglas y se ayude a retomar la actividad y la confianza. “Si compraban tres veces al año por US$ 200 en tiendas de Estados Unidos, eso lo pueden seguir haciendo”, apunta la referente del sector y señala que los compradores se “paralizaron” por la confusión generada y a la espera de tener información clara de cómo seguir adelante.

“Estamos en los últimos detalles con la Aduana y esperamos prontamente poder sacar oficialmente una comunicación ya con las reglas muy claras, con lo cual debería retornar la operativa normal, por lo menos de la gente que compraba desde Estados Unidos”.

El panorama de las compras en la previa del Día de la Niñez

En el caso de las empresas asociadas a la Cámara Uruguaya de Couriers no se percibe, de cara al Día de la Niñez un incremento en las compras en el extranjero ni un aumento en las ventas de la categoría juguetes en comparación con el año anterior. Sin embargo, para TiendaMIA, esta fecha representa un crecimiento en las ventas del 20% con respecto al mismo mes del año anterior.

Cecilia Gené, growth and digital commerce leader de TiendaMia, destaca que desde esta empresa se constató un crecimiento del 20% en la demanda de juguetes con un gasto estimado de US$ 75 (unos $ 2.900) — lo que implica un desemboloso aproximado de un 15% más por unidad que el año pasado—. Este monto, remarca Gené, crece cuando el carrito de compras incluye productos de tecnología como Nintendo Switch o PlayStation.

“Ya cuatro semanas antes empezamos a ver una curva ascendente en la venta de juguetes”, indica Gené y remarca que esta tendencia se acentuó más aún durante las dos últimas semanas.

LEGO classic y de Harry Potter, Guerreras K-Pop o autos Ferrari son algunos de los juguetes más demandados en estos últimos días a través de TiendaMia. Gené los define dentro de un nicho de “alta intención de compra”. “En el mercado local se encuentran algunas de estas marcas, pero no en tanta variedad”, destaca la ejecutiva y reafirma que el usuario también percibe una diferencia en términos de precio si se lo compara con el mercado local.

La diferencia entre la percepción de esta firma y la de los couriers responde esencialmente a que, como marketplace, TiendaMia pasó a estar habilitada para aplicar la exoneración de IVA en los Envíos Postales Internacionales bajo el régimen de franquicias, por lo que el sitio no sufrió tan directamente el impacto que recibieron otros couriers que se encargan especialmente del tramo logístico.