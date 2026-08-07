El nuevo director del Centro Nacional de IA se reunió con el ecosistema emprendedor y adelantó el papel que tendrá en este sector

“Es la ventaja de ser chicos, es muy accesible llegar a gente que tiene muchísima voluntad, humildad y ganas de ayudar”, contó el ejecutivo en AI Salon, un evento organizado por las startups Promtior y Mozart en el marco del ecosistema Cubo.

Entre esas reuniones estuvieron empresas referentes del sector tecnológico y emprendedor. Fue justamente en esta comunidad donde el flamante director habló públicamente por primera vez sobre el organismo y el rol que tendrá este ecosistema.

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“ La idea es que sea una especie del Institut Pasteur de la inteligencia artificial, un centro de investigación de frontera que esté orientado a generar impacto en la sociedad y en el Estado”, adelantó en la ocasión.

Además, invitó a los emprendedores a acercarse a la organización y compartir aquellas áreas donde identifiquen que hay una oportunidad de investigación profunda.

En este sentido detalló que el objetivo del organismo no será ser una software factory, sino catalizar al ecosistema, con el sector de desarrollo tecnológico uruguayo como su "socio más grande".

A su vez, Garagorry señaló la relevancia de la academia y el sector público y sostuvo que ya mantuvo reuniones con universidades y con instituciones de estos sectores.

Cómo será la estructura del organismo que coordinará la investigación e innovación en IA

Según ha detallado el gobierno, a través de los llamados para los cargos del organismo, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial será una plataforma clave dentro del Programa de Plataformas Integradoras de Investigación e Innovación (PIII) de Uruguay Innova y la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (SENCI) y ANII como socio implementador. Su objetivo principal será impulsar la investigación y la innovación en Inteligencia Artificial (IA) para el crecimiento económico y la competitividad del país.

En la práctica, el organismo aspira a convertirse en la institución de referencia para coordinar la política pública en materia de IA y potenciar la investigación y la transferencia tecnológica en esta área.

Su gobernanza estará integrada por Uruguay Innova, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Ceibal, las universidades, la ANII, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), varios ministerios y la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).

Además de Garagorry, el gobierno también designó a Matías Di Martino, doctor en ingeniería eléctrica y director del departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad Católica del Uruguay como director científico del centro.

En este rol Di Martino liderará la visión, estrategia y ejecución técnica/científica del organismo. Además, será responsable de definir las líneas de investigación prioritarias del centro, garantizando la excelencia académica, la disrupción tecnológica y la interdisciplinariedad en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, mientras se asegura la transferencia efectiva de conocimiento hacia el sector productivo y el Estado.