El estudio de arquitectura uruguayo que trabaja para multinacionales, se expandió a Paraguay y prepara su desembarco en Argentina

La llegada de nuevas marcas, la expansión de cadenas ya instaladas y los proyectos de ampliación de los shoppings mantienen activo al sector del retail. En paralelo, aunque de forma menos visible, ese movimiento también se refleja en empresas que operan detrás de esas inversiones, como los estudios de arquitectura. Uno de estos casos es el de LGD Arquitectos, una firma uruguaya que, tras consolidar su negocio a nivel local, inició recientemente un proceso de expansión regional.

La compañía, liderada por Leonardo García Dovat, fue fundada en 1998 y comenzó como un estudio tradicional, basado en lo residencial. Sin embargo, con el paso de los años, el estudio apostó por diversificar su actividad y hoy opera en cinco áreas de negocio, que van proyectos residenciales y de usos mixtos vinculados al desarrollo inmobiliario, infraestructura, corporativo, retail y proyectos urbanos.

Pero fue precisamente en las áreas corporativa y de retail donde la empresa encontró uno de sus principales motores de crecimiento y actualmente estos negocios representan cerca del 50% de la actividad de la fir ma, según precisaron en conversación con Café y Negocios.

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Entre sus clientes figuran marcas como H&M, para la que desarrolló la tienda de Punta del Este y con la que posteriormente comenzó a trabajar en nuevos proyectos fuera de Uruguay. También realizó proyectos para el grupo Best Seller en Uruguay, Chile y México, Daniel Cassin y Renner, entre otros. En paralelo, el estudio continúa ampliando su cartera de clientes en el segmento corporativo, en el que ha trabajado con empresas como Mercado Libre, BASF y Globant.

Para García Dovat, uno de los factores que explica el crecimiento del negocio es el cambio en las necesidades de las empresas.

"Cuando una corporación tiene que relocalizar una oficina o abrir una tienda, ese no es el core de su negocio. Lo que busca es un único interlocutor que resuelva todo el proceso para poder seguir enfocada en su operación", señaló.

En ese sentido, explicó que uno de los diferenciales del segmento son los tiempos de ejecución. "Mientras algunos desarrollos inmobiliarios pueden llevar tres años, en retail muchas veces en seis meses el proyecto se diseña, se ejecuta y queda terminado", afirmó.

Los detalles de la expansión internacional

A lo largo de sus casi tres décadas de trayectoria, el estudio ha desarrollado proyectos en siete países además de Uruguay. Específicamente en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Paraguay, como parte de un proceso de internacionalización indirecto, impulsado por el acompañamiento a clientes que expandían sus operaciones en la región.

Sin embargo, en los últimos meses la empresa dio un paso más y puso en marcha una estrategia de expansión regional más estructurada. Como parte de ese plan, inauguró recientemente una oficina operativa en Paraguay, que, según su CEO, comenzó con un desempeño "muy promisorio" y ya cuenta con cinco proyectos activos.

Para García Dovat, Paraguay atraviesa un proceso de maduración del mercado, con una creciente demanda por proyectos de mayor calidad.

“Ahí identificamos una oportunidad de negocio muy fuerte. Es un mercado en el que todavía hay mucho por hacer y que necesita ser acompañado por infraestructura. Además, está recibiendo mucha inversión extranjera directa, lo que hace que hoy esté muy pujante y que se estén generando oportunidades en todas las áreas de negocio", afirmó.

La compañía apunta ahora a consolidar su operación en ese país para luego replicar el modelo en otros mercados de la región, bajo una estrategia que combina colaboradores locales con el respaldo del talento y la estructura del equipo uruguayo.

"Tenemos la visión de ser una oficina líder en Latinoamérica. Vemos al exterior como una oportunidad que nos permita crecer más rápido", señaló su CEO.

En ese camino, adelantó, Argentina aparece como el próximo destino de la expansión. Según explicó García Dovat, el estudio acumula entre nueve y 10 años de crecimiento sostenido, con tasas de dos dígitos, y estima que la operación en Paraguay representará alrededor del 15% de la facturación de este año.

En el mercado local, en tanto, la empresa también proyecta continuar con su crecimiento, con actualmente 19 proyectos activos en Uruguay. Entre ellos destacan desarrollos residenciales de diferentes escalas, la nueva sala VIP del Aeropuerto de Carrasco, las oficinas de Mercado Libre y obras de infraestructura para empresas como Katoen Natie y Albion.

A su juicio, Uruguay tiene una oportunidad para atraer más inversiones, aunque todavía quedan desafíos por resolver. Entre ellos mencionó la necesidad de avanzar en la desregulación, agilizar los procesos de permisos y autorizaciones y mejorar la competitividad.

Cómo cambiaron las demandas de las empresas

El ejecutivo sostuvo que, en el caso del retail, la pandemia aceleró transformaciones que obligaron a las marcas a redefinir el rol de las tiendas físicas. De esta manera, con el crecimiento del comercio electrónico, los locales pasaron a enfocarse cada vez más en ofrecer experiencias que fortalezcan el vínculo entre el consumidor y la marca.

"La gente tiene la necesidad de interactuar, tocar los productos, recorrer los locales y disfrutar el momento. El desafío es generar una experiencia memorable", indicó.

En el segmento corporativo, en tanto, también se produjo una reconfiguración de los espacios de trabajo. Según explicó, las empresas comenzaron a priorizar oficinas que promuevan la interacción y el trabajo colaborativo, incorporando espacios de cowork, distintos formatos de salas de reuniones, phone booths y áreas operativas más flexibles dentro de esquemas de oficina abierta, adaptadas a las distintas dinámicas que tienen los colaboradores durante la jornada.

En paralelo, destacó que el retail atraviesa un momento de dinamismo impulsado por la expansión y ampliación de los centros comerciales, una tendencia que también incrementa la demanda de este tipo de desarrollos desde el punto de vista arquitectónico.