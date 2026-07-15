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Gobierno designa autoridades del nuevo Centro Nacional de Inteligencia Artificial

Diego Garagorry estará al frente de la dirección ejecutiva y Matías Di Martino de la científica del centro, que empieza a funcionar en los próximos días

15 de julio de 2026 16:53 hs
los recientes avances en inteligencia artificial (IA) son muy significativos

los recientes avances en inteligencia artificial (IA) son muy significativos

Pexels

Diego Garagorry fue designado por el gobierno como director ejecutivo y Matías Di Martino como director científico del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, informó Búsqueda y confirmó El Observador.

El centro empezará a funcionar en los próximos días.

El centro reunirá a organismos públicos, universidades y empresas para coordinar el trabajo en inteligencia artificial (IA) y formará parte del programa Uruguay Innova.

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Quiénes conducen el nuevo centro

Con las designaciones de Garagorry y Di Martino, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial queda con sus dos cargos de dirección definidos y en condiciones de arrancar en los próximos días.

La conducción del centro no recae solo en esos dos nombres. Tendrá una integración amplia compuesta por el Latu, Ceibal, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

A esos organismos se suman Antel, varios ministerios y las universidades, que completan el bloque de instituciones al frente del proyecto.

El objetivo del centro es concentrar en un mismo ámbito el trabajo que hoy desarrollan por separado distintos organismos y equipos de investigación en IA.

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