Más allá del armario: la estrategia de las marcas de moda para conquistar cada rincón del hogar

Cada vez es más frecuente entrar a tiendas de moda y encontrarse con espacios dedicados a productos para el hogar, decoración y diseño . En Uruguay, en los últimos años cadenas locales e internacionales como H&M, Indian, Zara y Guapa incorporaron líneas de hogar en sus locales, un movimiento que les permite capitalizar un mercado con margen para crecer y responder a un consumidor que ya no solo compra productos , sino también una propuesta de estilo de vida.

Además, en el último tiempo el sector de productos para el hogar abrió sus puertas a nuevos jugadores especializados , como la danesa JYSK , y experimentó la transformación de referentes históricos del sector , como Divino, que recientemente rediseñó su local principal para convertirlo en una experiencia .

Sin embargo, esta tendencia no solo se ve a nivel local, sino que también se respalda en las proyecciones del mercado. Según un informe de la consultora Future Market Insights, el mercado global de decoración del hogar crecerá de US$ 258.100 millones en 2026 a US$ 502.800 millones en 2036 . En este sentido se espera que los muebles lideren el mercado, con una cuota del 42%, mientras que se proyecta que el comercio electrónico represente el 38% de los canales de distribución en 2026. Esta acelaración estará impulsada por una mayor inversión de los hogares en decoración y remodelación, la expansión del comercio electrónico y la creciente demanda de soluciones para oficinas en casa y espacios más funcionales.

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El informe también señala que las compras están evolucionando de productos individuales a soluciones integrales para los ambientes del hogar, lo que podría favorecer a las marcas que cuentan con una propuesta de estilo definida.

En este marco, empresas consultadas por Café y Negocios coinciden en que detrás de este fenómeno confluyen distintos factores, que van desde una demanda creciente por llevar la identidad estética de las marcas al hogar, la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento y un mercado que todavía ofrece espacio para la expansión.

La estrategia de dos marcas para conquistar el segmento hogar en Uruguay

Para Cecilia Paolino, gerenta de marketing de Grupo Parisien, empresa matriz de la cadena de tiendas de indumentaria Indian, la incorporación de Indian Home fue una evolución natural de la marca, ya que los propios clientes los impulsaron a seguir ampliando la propuesta y sumar nuevas categorías y productos.

En este camino la firma empezó en con una oferta de decoración y accesorios en 2023 y, poco a poco, fue incorporando nuevas categorías hasta llegar a muebles y sofás.

“Con el tiempo fuimos ampliando nuestra propuesta de producto y entendimos que nuestros clientes buscaban mucho más que moda, querían llevar el estilo de Indian a otros aspectos de su vida. La respuesta del público fue muy positiva desde el inicio y nos confirmó que existía una oportunidad para seguir creciendo”, contó la ejecutiva.

Ese crecimiento los llevó a darle un espacio cada vez más relevante a la categoría dentro de su operación y hoy cuentan con dos pisos exclusivos de Indian Home en sus tiendas Indian Market de Gorlero, Punta del Este y 18 de Julio y Vázquez, Montevideo. Además dedican espacios a la categoría en tiendas Indian de todo el país, entre ellas Montevideo Shopping, Nuevocentro Shopping, Portones Shopping, Punta Shopping, Plaza Italia, Arenal Grande, Chuy, Colonia, Rivera, Salto Centro, Atlántico, Melo, Paysandú, San José, Mercedes, Minas y Maldonado.

“La evolución ha sido muy rápida. En apenas un año, Indian Home logró posicionarse como una propuesta con identidad propia dentro de la marca y alcanzar un importante reconocimiento entre nuestros clientes”, detallaron desde la empresa.

En cuanto a la decisión de negocio, la empresa sostuvo que, más que diversificar, se trata de seguir construyendo un universo de marca cada vez más completo.

“Comprobamos una gran complementariedad entre las distintas propuestas: muchos clientes llegan por moda y descubren Home, mientras que otros se acercan buscando productos para el hogar. Esa sinergia fortalece la experiencia de compra y reafirma nuestra visión de seguir construyendo una marca de lifestyle, que acompaña a las personas en distintos aspectos de su vida”, sostuvo Paolino.

A futuro, desde Indian creen que el mercado de hogar todavía tiene un enorme potencial de crecimiento.

“Nuestro objetivo es seguir desarrollando Indian Home, incorporando nuevas categorías y ampliando la propuesta de producto para responder a una demanda que continúa creciendo”, adelantaron.

La visión de acompañar a los clientes no solo en cómo se visten, sino también en cómo viven y disfrutan sus espacios, también fue lo que impulsó a la cadena internacional H&M a incorporar la categoría de hogar a su propuesta de retail en Uruguay en 2021. Un segmento que, según Anna Barigazzi, general manager para Chile, Perú, Uruguay y Paraguay, se ha consolidado como una categoría relevante dentro del negocio de la marca en el país y se ha ido ampliando y renovando constantemente a lo largo de estos años, incorporando nuevas categorías, estilos y colecciones estacionales.

“Vimos una evolución en el comportamiento de los consumidores, que hoy buscan mayor inspiración, combinan funcionalidad con diseño y muestran cada vez más interés por materiales, sostenibilidad y productos que les permitan expresar su estilo personal también dentro del hogar”, sostuvo Barigazzi sobre la evolución de la categoría en estos años.

En cuanto al público uruguayo, la ejecutiva detalló que la propuesta atrae especialmente a personas que buscan propuestas accesibles, funcionales y con diseño contemporáneo. “También hemos observado un creciente interés por encontrar inspiración para sus hogares y crear espacios que reflejen su personalidad y estilo. Esa búsqueda de diseño accesible es precisamente lo que busca ofrecer H&M Home”, señaló.

Nuevas apuestas que llegan al sector y jugadores tradicionales que se transforman

Más allá de la tendencia de los retailers a complementar su oferta con productos para el hogar, el mercado también cuenta con marcas especializadas, tanto tradicionales como de reciente llegada, que identifican un fuerte potencial de crecimiento en este segmento y realizan nuevas apuestas.

En diálogo con Café y Negocios, Pablo Barcelona, gerente general de JYSK Uruguay, una reconocida cadena danesa dedicada a este segmento que llegó a Uruguay en 2025, describió al mercado como dinámico y en plena evolución.

“La oferta de artículos para el hogar llega desde distintos puntos del mundo y por múltiples canales, y se mezcla permanentemente con la producción y el comercio local, generando un abanico amplio de opciones para el consumidor. Dentro de ese mercado conviven varios segmentos claramente identificables —por diseño, precio y propuesta— que en muchos casos se superponen entre sí, lo que exige a cada marca definir con precisión su lugar”, sostuvo.

En el caso de JYSK, vieron la oportunidad en posicionarse en un segmento con un consumidor con poder adquisitivo relativo alto en la región y una categoría hogar todavía poco desarrollada en propuestas de diseño escandinavo a precio accesible.

En esta línea, para el ejecutivo el consumidor uruguayo es exigente, sabe lo que quiere y tiene muy claro cuánto está dispuesto a pagar por eso.

“Es justamente esa combinación -una demanda sofisticada y una oferta todavía fragmentada- la que explica por qué el mercado sigue en construcción: JYSK es una de las primeras cadenas internacionales especializadas en desembarcar en el rubro en Uruguay, lo que confirma que todavía hay mucho terreno por desarrollar”, sostuvo.

Con poco más de un año de operación, desde la marca aseguran que los muebles representan casi el 50% de las ventas totales, seguido por decoración con más de un 20% de participación. El ticket promedio, en tanto, está por encima de las estimaciones iniciales de la compañía.

En ese sentido, el CEO explicó que las tiendas destino, registran un ticket promedio superior al de las tiendas de paso. Sin embargo, en el caso de JYSK, el canal digital supera a ambos. En promedio, detalló, el ticket promedio ronda de $ 3.000 más IVA.

“En apenas 10 días desde la apertura se vendió lo que estaba presupuestado para dos meses y medio. A eso se sumó la apertura de la segunda tienda en Punta Carretas, que expandió la oferta y acercó la marca a más clientes, y el lanzamiento del canal eCommerce, que aceleró la posibilidad de llegar a cada hogar del país, más allá de la cercanía a una tienda física. Luego de eso, hoy ya llegamos a los 19 departamentos, lo que nos hace pensar en una expansión mucho más rápida, entendiendo que el público busca cercanía y variedad en todo el país”, repasó Barcelona sobre la actualidad el futuro de la marca.

Por otro lado, en los últimos días Divino, empresa líder en retail para el hogar en Uruguay, con 90 años de trayectoria, anunció la remodelación de su casa central.

La renovación abarca cerca de 7.000 metros cuadrados y responde a una estrategia que busca transformar el rol de la tienda física. En un contexto en el que gran parte del proceso de compra comienza en internet, la marca apuesta por convertir el local en un espacio donde los clientes puedan conocer materiales, probar productos, comparar opciones y proyectar cómo se verán en sus hogares.

De esta manera en lugar de organizar la exhibición únicamente por categorías, la empresa desarrolló ambientes completos que integran muebles, decoración, iluminación, textiles y accesorios, con el propósito de facilitar la visualización de diferentes estilos y soluciones para cada espacio de la casa.

Además de la propuesta comercial, el local incorpora espacios pensados para extender la permanencia de los visitantes. Entre ellos se encuentran una cafetería, áreas destinadas a niños y sectores orientados al bienestar y la actividad física, marcando otra nueva tendencia que llega al sector y que se suma a los cambios que lo han reconfigurado en el último tiempo.