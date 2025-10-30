Dólar
Car One Center continúa creciendo en Canelones y abre en Punta del Este con nuevas marcas: un hito en la expansión del grupo

La compañía lanzó un plan de expansión para 2026 con nuevas marcas en Canelones y su primer centro comercial en Punta del Este, con una inversión superior a US$ 50 millones

30 de octubre 2025 - 5:00hs

Tras cinco años de éxito en Canelones, Car One Center sumará nuevas marcas y espacios comerciales, mientras se prepara para abrir su primer centro en Punta del Este, ofreciendo a los visitantes una experiencia completa que combina compras, gastronomía, servicios y entretenimiento en un mismo lugar.

DSC_4040

“Agregar más metros y nuevas marcas potenciará el crecimiento demográfico y comercial que ya se percibe en la zona”, señaló Rafael Valek, gerente comercial de Car One Center.

car one uno
Rafael Valek, gerente comercial de Car One Center.

El centro comercial de Canelones ha incorporado en los últimos meses marcas de primer nivel, incluyendo Jysk, la cadena danesa de decoración y hogar; Gravity, un espacio de entretenimiento familiar; UES, referente en logística y servicios de paquetería; y Concepto OM, una marca de salones de belleza enfocada en el bienestar y el cuidado personal.

Además, en octubre se sumó Porsche con su nuevo Porsche Center, un espacio que integra diseño, innovación y atención premium, fortaleciendo la presencia de la marca en Uruguay.

Porsche Center Uy

Valek explicó que la experiencia acumulada en Canelones será fundamental para el desarrollo de Punta del Este. “Llevar lo aprendido de Canelones al balneario nos permite ofrecer 30.000 metros cuadrados comerciales con espacios para marcas, servicios, autos y entretenimiento, generando un lugar realmente diferente para que los visitantes disfruten”, afirmó.

DSC_8067-min

El desembarco en Punta del Este se dará en el reconocido desarrollo Distrito 52, un proyecto urbano integral que combina residencias, oficinas, hotelería, comercios y propuestas de entretenimiento.

Su ubicación estratégica y la diversidad de servicios hacen del distrito un espacio ideal para replicar el concepto de Car One Center, que combina retail, lifestyle y experiencias innovadoras.

decatlon foto

El proyecto de Punta del Este incluirá marcas internacionales de primer nivel como Decathlon, Kiabi, JYSK, Porcelanosa, Naterial y Géant, junto a más de 15 marcas de autos y una variada oferta de gastronomía, entretenimiento y servicios.

La apertura está proyectada para finales del tercer trimestre de 2026, marcando un hito en la expansión del grupo y consolidando a Car One Center como referente en retail y lifestyle en Uruguay.

Render PDE

Con esta doble expansión, Car One Center refuerza su propuesta de generar experiencias de compra y entretenimiento únicas, apostando por la innovación, la calidad y la diversidad de marcas para satisfacer a un público cada vez más amplio y exigente.

