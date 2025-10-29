Segundo día de juicio a Diego García en Argentina: declararon peritos y hubo una decisión clave de la mujer que denunció abuso sexual

El delantero uruguayo Diego García de Peñarol, participó este miércoles de la segunda audiencia en el juicio oral que afronta en la ciudad de La Plata, debido a la acusación que pesa sobre él sobre un presunto abuso sexual con acceso carnal hacia una mujer que lo denunció.

El extremo aurinegro fue denunciado a comienzos de 2021 en una fiesta organizada en una casa quinta de las afueras de la citada ciudad argentina, cuando él defendía a Estudiantes.

Diego García fue acusado por abuso sexual con acceso carnal por una joven que entonces jugaba en el mismo club, pero en otra disciplina deportiva.

Este miércoles, Diego García debió comparecer nuevamente en el juzgado penal de La Plata.

NACIONAL La buena noticia que recibió Jadson Viera en su primer día de trabajo con el regreso inesperado de un jugador de Nacional para el partido clave contra Cerro por el Torneo Clausura

PEÑAROL Diego Aguirre probó el equipo titular de Peñarol para la final de la Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia, y quiere sorprender

La jornada estuvo dedicada a la declaración de peritos, tanto por parte de la víctima como de la defensa del futbolista uruguayo, según informó el diario 0221 de La Plata.

Cabe recordar que este martes, quien declaró fue la joven que denunció a Diego García, en tanto este, mientras ella lo hacía, debió dejar la sala.

"Su testimonio se mantiene en estricta reserva, al igual que su identidad y la de su familia, quienes ya declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal V", expresa el medio.

Diego García, por el momento, continúa imputado por un delito que contempla penas de más de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

Además, según informó el citado medio, "fuentes vinculadas a la acusación confirmaron que la víctima no inició una demanda civil por daños y perjuicios. 'Ella busca justicia, no una reparación económica', señalaron al ser consultadas, en referencia al enfoque con el que la joven decidió transitar el juicio".

Como informó Referí, uno de los 12 testigos que tendrá Diego García, es el futbolista uruguayo Martín Cauteruccio, quien entonces jugaba en Estudiantes y participó de la fiesta.

El jugador no vendrá aún a Montevideo en las próximas horas, por lo que no estará en el partido decisivo de este miércoles contra Plaza Colonia por la final de la Copa AUF Uruguay.