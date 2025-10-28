El jugador uruguayo que declarará como testigo citado por Diego García de Peñarol, en la causa judicial que comenzó este martes en Argentina

Diego García Foto: Leonardo Carreño

Mientras Peñarol volvió este martes a los entrenamientos preparando dos partidos que pueden darle dos títulos, como la final de la Copa AUF Uruguay de este miércoles a la hora 20.30 contra Plaza Colonia en el Estadio Centenario, y el penúltimo partido del Torneo Clausura el domingo frente a Defensor Sporting, el extremo Diego García, compareció a la primera audiencia en Argentina, por la acusación que pesa sobre él sobre un presunto abuso sexual con acceso carnal y su excompañero, el uruguayo Martín Cauteruccio, es uno de los testigos a los que citó.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Como informó Referí este martes, el jugador no vendrá aún a Montevideo, por lo que no estará en el partido decisivo contra los patablancas.

Diego García fue denunciado a comienzos de 2021 en una fiesta organizada en una casa quinta de las afueras de la Ciudad de La Plata, en el barrio El Rodeo. El jugador fue acusado por abuso sexual con acceso carnal por una joven que entonces jugaba en Estudiantes en otra disciplina deportiva.

Cauteruccio deberá comparecer Martín Cauteruccio es uno de los 12 testigos que citó Diego García para que preste su testimonio de lo que ocurrió.

Los otros 11 son también excompañeros del jugador de Peñarol, cuando militaba en Estudiantes de La Plata; Nazareno Colombo, Lucas Rodríguez, Darío Sarmiento, Luciano Squadrone, Ángel Emanuel González, Gaspar Di Pizio, Mauro Díaz, Juan Manuel Sánchez Miño, Leonardo Godoy, Nicolás Pasquini y Enzo Kalinski. Cauteruccio actualmente juega en Bolívar de La Paz en Bolivia, por lo que todo indica que comparecerá a través de Zoom, como otros futbolistas que no se encuentran en Argentina.