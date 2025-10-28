Mientras Peñarol volvió este martes a los entrenamientos preparando dos partidos que pueden darle dos títulos, como la final de la Copa AUF Uruguay de este miércoles a la hora 20.30 contra Plaza Colonia en el Estadio Centenario, y el penúltimo partido del Torneo Clausura el domingo frente a Defensor Sporting, el extremo Diego García, compareció a la primera audiencia en Argentina, por la acusación que pesa sobre él sobre un presunto abuso sexual con acceso carnal y su excompañero, el uruguayo Martín Cauteruccio, es uno de los testigos a los que citó.
El jugador uruguayo que declarará como testigo citado por Diego García de Peñarol, en la causa judicial que comenzó este martes en Argentina
Se inició en La Plata el juicio oral en contra del futbolista aurinegro