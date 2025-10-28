Jadson Viera llegó a Nacional: el deseo de Vairo de tener "todo atado" antes de tomar una decisión "unánime" y la tensión en la previa de la conferencia

Jadson Viera se presentó como nuevo entrenador de Nacional en una conferencia de prensa realizada este martes al mediodía en el Gran Parque Central . El entrenador, que llegó en lugar de Pablo Peirano para encarar la recta final del campeonato, apeló a la "unión total" del club y dijo que tiene "todo para ganar" en el tricolor.

La conferencia tenía como hora de comienzo las 12:00, momento en el que la sala de conferencias del Parque ya estaba abarrotada esperando la llegada del nuevo DT albo. Sin embargo, a pocos minutos de la hora señalada avisaron desde la prensa del club que el asunto iba a demorar porque "el vice no llegó" , en alusión a Flavio Perchman.

Mientras se esperaba el comienzo de la conferencia de prensa hubo un pequeño cruce entre un periodista partidario y un camarógrafo que dijo “es chiquito el Parque” , mientras intentaba colocar su cámara en medio de las demás. El periodista le respondió “respetá, estás en el Parque”.

La discusión fue subiendo de tono y el reportero hasta invitó a pelear "afuera" al trabajador, ante la atónita mirada del resto de los presentes, pero después todo se calmó.

NACIONAL Nacional presentó a Jadson Viera como nuevo entrenador hasta diciembre 2027, la comparación con Hugo De León y un único objetivo: "Vinimos para salir campeones"

Lo que en principio iban a ser diez minutos de atraso al final fueron cerca de 25, y Perchman se presentó junto a Vairo y Viera para dar comienzo a la conferencia. A su costado estaban unos sonrientes Diego Martiñones, Ribair Rodríguez y Guillermo Souto, integrantes del cuerpo técnico de Jadson. Detrás de las cámaras, por otra parte, siguieron atentamente la conferencia los dirigentes Antonio Palma y Eduardo Ache.

Tras el comienzo de Vairo y Perchman, que valoró que estaba cumpliendo "un viejo anhelo" al trabajar con su "amigo" Jadson, y anunció que el entrenador firmó un contrato hasta diciembre de 2027.

"Unión total, ese es mi mensaje. Podía haber dejado pasar y venir después de terminar la temporada, pero estoy convencido que es ahora. Estamos convencidos que esto va a salir bien", fueron algunas de las primeras palabras de Viera en su conferencia.

El "convencimiento" de toda la directiva y la espera de Vairo por tener "todo atado" y no dar un "salto al vacío"

Tras el cierre de la conferencia, que duró alrededor de 20 minutos, el cuerpo técnico se sacó una foto en el hall de la José María Delgado, delante de un escudo de Nacional, y el evento terminó. Vairo y Perchman ya se habían retirado por la puerta de la sala de conferencias.

El clima de tensión que uno podía prever al ver que un equipo que es puntero en la Tabla Anual saca a su técnico faltando dos fechas para el final del campeonato no se vio en ningún momento, e incluso tampoco se sintió en la directiva.

Un dirigente que estuvo presente en la reunión del lunes dijo a Referí que la decisión de prescindir de Peirano fue "unánime". También destacó la decisión de los directivos de respaldar las decisiones del presidente, y recordó que meses atrás cuando la mayoría quería sacar a Peirano apoyaron la decisión de Vairo y Perchman de mantenerlo.

Además, el integrante de la directiva afirmó que antes de la reunión el "convencimiento" de que el entrenador debía dar un paso al costado lo tenían todos los dirigentes, incluso Perchman, salvo, en principio, Vairo.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional

Según explicó, el presidente no quería dar un "salto al vacío", y llamó al mánager general, Sebastián Eguren, para saber que iba a tener "todo atado" con Viera antes de rescindir a Peirano.

El lunes Eguren llegó al Parque Central sobre las 12:10, alrededor de dos horas después del comienzo de la reunión de la directiva. Cerca de 30 minutos después de la llegada del mánager se fue Perchman, quien fue el encargado de conversar con Viera para su llegada.

Pocas horas después, cuando Jadson dio el ok, Eguren fue a la casa de Peirano a comunicarle la decisión de la institución. Un dirigente pidió que se remarcara en el comunicado de redes que la decisión fue unánime, y al poco tiempo de ese comunicado se anunció la llegada de Viera, un "volantazo" que toda la dirigencia entendía necesaria para ganar el campeonato.