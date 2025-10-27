Nacional hizo oficial la llegada de Jadson Viera como entrenador y anunció cuál será su cuerpo técnico

Jadson Viera fue oficializado pasada la hora 20.30 de este lunes como nuevo entrenador de Nacional . El director técnico de Boston River sucede en el cargo a Pablo Peirano que fue destituido en horas de la tarde.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

"Jadson Viera asume el cargo de entrenador del primer equipo junto a Ribair Rodríguez (AT), Diego Martiñones (AT) y Guillermo Souto (PF). El nuevo CT será presentado este martes en conferencia en el Gran Parque Central. ¡Bienvenidos al Decano!", escribió Nacional en sus redes oficiales.

Viera, de 44 años, comenzó su carrera como entrenador en solitario el año pasado en Boston River. Terminó tercero el Campeonato Uruguayo y clasificó al equipo a la Copa Libertadores.

En esta temporada está sexto y ya aseguró la clasificación a la Copa Sudamericana.

NACIONAL "Decisión unánime" y "asesoramiento" de la dirección deportiva: así comunicó Nacional el cese de Pablo Peirano como entrenador

NACIONAL Sebastián Eguren le comunicó a Pablo Peirano que no es más el director técnico de Nacional y Jadson Viera es el candidato a sucederlo

Peirano fue cesado este lunes, un día después del empate con Wanderers en el Parque Viera por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Nacional está cinco puntos arriba de Peñarol en la Tabla Anual y este fin de semana, si le gana a Cerro, se puede asegurar dicha clasificación para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya donde ya está Liverpool como campeón del Torneo Apertura.

En el Torneo Clausura, Nacional está cuatro puntos abajo de Peñarol. Quedan dos fechas para cerrar el certamen.