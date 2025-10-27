Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional hizo oficial la llegada de Jadson Viera como entrenador y anunció cuál será su cuerpo técnico

Nacional designó a Jadson Viera como nuevo entrenador de Nacional escasas horas después de despedir a Pablo Peirano

27 de octubre 2025 - 21:08hs
Jadson Viera

Jadson Viera

Jadson Viera fue oficializado pasada la hora 20.30 de este lunes como nuevo entrenador de Nacional. El director técnico de Boston River sucede en el cargo a Pablo Peirano que fue destituido en horas de la tarde.

"Jadson Viera asume el cargo de entrenador del primer equipo junto a Ribair Rodríguez (AT), Diego Martiñones (AT) y Guillermo Souto (PF). El nuevo CT será presentado este martes en conferencia en el Gran Parque Central. ¡Bienvenidos al Decano!", escribió Nacional en sus redes oficiales.

Viera, de 44 años, comenzó su carrera como entrenador en solitario el año pasado en Boston River. Terminó tercero el Campeonato Uruguayo y clasificó al equipo a la Copa Libertadores.

En esta temporada está sexto y ya aseguró la clasificación a la Copa Sudamericana.

Pablo Peirano en Nacional
NACIONAL

Sebastián Eguren le comunicó a Pablo Peirano que no es más el director técnico de Nacional y Jadson Viera es el candidato a sucederlo

Pablo Peirano 
NACIONAL

"Decisión unánime" y "asesoramiento" de la dirección deportiva: así comunicó Nacional el cese de Pablo Peirano como entrenador

Peirano fue cesado este lunes, un día después del empate con Wanderers en el Parque Viera por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Nacional está cinco puntos arriba de Peñarol en la Tabla Anual y este fin de semana, si le gana a Cerro, se puede asegurar dicha clasificación para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya donde ya está Liverpool como campeón del Torneo Apertura.

En el Torneo Clausura, Nacional está cuatro puntos abajo de Peñarol. Quedan dos fechas para cerrar el certamen.

Temas:

jadson viera Nacional Pablo Peirano Flavio Perchman

Seguí leyendo

Las más leídas

jadson Viera
NACIONAL

Nacional en modo suspenso sobre el futuro de Peirano: pasó la directiva, la reunión Vairo-Eguren y el presidente no habló; crece la incertidumbre, suena Jadson, y Ligüera es la carta en la manga

Pablo Peirano en Nacional
NACIONAL

Sebastián Eguren le comunicó a Pablo Peirano que no es más el director técnico de Nacional y Jadson Viera es el candidato a sucederlo

Jesús Trindade y Maximiliano Gómez en el último clásico entre Peñarol y Nacional
LOS GRANDES

¿Qué partidos le quedan a Peñarol y Nacional para definir el Torneo Clausura y la Tabla Anual?

Maximiliano Olivera 
PEÑAROL

Peñarol ya conoce la lesión de Maximiliano Olivera y el tiempo que estará fuera de las canchas

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos