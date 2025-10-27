Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Sebastián Eguren le comunicó a Pablo Peirano que no es más el director técnico de Nacional y Jadson Viera es el candidato a sucederlo

Los tricolores van por un nuevo entrenador de cara al final de un torneo muy movido luego de que fuera cesado Pablo Peirano

27 de octubre 2025 - 16:26hs
Pablo Peirano en Nacional

Pablo Peirano en Nacional

La comisión directiva de Nacional determinó este lunes que Pablo Peirano no será más el técnico de la institución tricolor, después de haber empatado 0-0 contra Wanderers este domingo a la noche en el Parque Viera por la antepenúltima fecha del Torneo Clausura.

La noticia se la dio a conocer el manager deportivo de la institución alba, Sebastián Eguren, luego de la hora 16 y tras haberse reunido por espacio de 15 minutos, según informó una fuente del club a Referí.

La llegada de Eguren y la charla con Peirano

A la hora 12.15 llegó Sebastián Eguren a la sede de Nacional.

Pablo Peirano en Nacional
NACIONAL

Los cinco momentos críticos de Pablo Peirano como técnico de Nacional que pusieron en jaque su puesto

Pablo Peirano, entrenador de Nacional
ESTADÍSTICAS

Nadie ganó más: los sólidos números de Pablo Peirano en Nacional por Liga AUF Uruguaya y la ventaja que le saca a todos los demás equipos

Lo hizo para definir si mantenían o no a Pablo Peirano como técnico del club.

En la reunión también participó el vicepresidente y responsable del área de fútbol, Flavio Perchman.

Media hora después, este se retiró de la reunión y dijo: "No hay nada".

Como informó Referí, a la hora 13.15, el futuro de Peirano estaba comprometido.

Jadson Viera es candidato

Por otra parte, el nombre de Jadson Viera, uno de los candidatos que siempre tuvo Perchman desde diciembre de 2024, estaba en las conversaciones.

Además, Nacional tiene en la manga la opción de Martín Ligüera, quien ya pasó por lo mismo en la temporada 2020 y fue campeón del Uruguayo.

Boston River Ñublense, copa libertadores 2025. Jadson Viera.
jadson Viera

jadson Viera

En circunstancias idénticas, en marzo 2021, asumió a falta de dos fechas para el final del Clausura y cuatro partidos después ganó el trofeo más importante del fútbol uruguayo.

Pablo Peirano dirigió 34 partidos en Nacional, nunca perdió con un equipo chico por la Liga AUF Uruguaya y nadie ganó mas. Cayó goleado 3-0 con Peñarol en el Torneo Clausura y ante Plaza Colonia en los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay y estaba primero en la Tabla Anual con cinco puntos de ventaja sobre los aurinegros.

Cabe recordar que a los tricolores le sacaron tres puntos por la sanción que recibieron por los graves episodios de violencia que se registraron en la final del Torneo Intermedio ante Peñarol.

En estos 34 partidos, Peirano vivió cinco momentos críticos, y su gestión siempre estuvo en duda pese a la racha ante los chicos y a liderar la Tabla Anual.

Temas:

Nacional Pablo Peirano Sebastián Eguren Wanderers Torneo Clausura Nacional

Rómulo Otero y Bruno Veglio
POSICIONES

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional contra Wanderers

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

Wanderers 0-0 Nacional: el tricolor jugó un pésimo partido, empató en el Viera y no supo sentenciar la Tabla Anual

jadson Viera
NACIONAL

Nacional en modo suspenso sobre el futuro de Peirano: pasó la directiva, la reunión Vairo-Eguren y el presidente no habló; crece la incertidumbre, suena Jadson, y Ligüera es la carta en la manga

Hinchas de Nacional 
NACIONAL

Hinchas de Nacional insultaron a sus jugadores y a Pablo Peirano y demoraron la partida del bus lanzando proyectiles

