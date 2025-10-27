Sebastián Eguren le comunicó a Pablo Peirano que no es más el director técnico de Nacional y Jadson Viera es el candidato a sucederlo

La comisión directiva de Nacional determinó este lunes que Pablo Peirano no será más el técnico de la institución tricolor, después de haber empatado 0-0 contra Wanderers este domingo a la noche en el Parque Viera por la antepenúltima fecha del Torneo Clausura.

La noticia se la dio a conocer el manager deportivo de la institución alba, Sebastián Eguren, luego de la hora 16 y tras haberse reunido por espacio de 15 minutos, según informó una fuente del club a Referí.

Sobre el mediodía de este mismo lunes y como informó Referí, culminó el encuentro semanal y no habían resuelto sobre el futuro del entrenador, cuya definición la dejaron en manos del presidente Ricardo Vairo.

A la hora 12.15 llegó Sebastián Eguren a la sede de Nacional.

Lo hizo para definir si mantenían o no a Pablo Peirano como técnico del club.

En la reunión también participó el vicepresidente y responsable del área de fútbol, Flavio Perchman.

Media hora después, este se retiró de la reunión y dijo: "No hay nada".

Como informó Referí, a la hora 13.15, el futuro de Peirano estaba comprometido.

Jadson Viera es candidato

Por otra parte, el nombre de Jadson Viera, uno de los candidatos que siempre tuvo Perchman desde diciembre de 2024, estaba en las conversaciones.

Además, Nacional tiene en la manga la opción de Martín Ligüera, quien ya pasó por lo mismo en la temporada 2020 y fue campeón del Uruguayo.

En circunstancias idénticas, en marzo 2021, asumió a falta de dos fechas para el final del Clausura y cuatro partidos después ganó el trofeo más importante del fútbol uruguayo.

Pablo Peirano dirigió 34 partidos en Nacional, nunca perdió con un equipo chico por la Liga AUF Uruguaya y nadie ganó mas. Cayó goleado 3-0 con Peñarol en el Torneo Clausura y ante Plaza Colonia en los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay y estaba primero en la Tabla Anual con cinco puntos de ventaja sobre los aurinegros.

Cabe recordar que a los tricolores le sacaron tres puntos por la sanción que recibieron por los graves episodios de violencia que se registraron en la final del Torneo Intermedio ante Peñarol.

En estos 34 partidos, Peirano vivió cinco momentos críticos, y su gestión siempre estuvo en duda pese a la racha ante los chicos y a liderar la Tabla Anual.