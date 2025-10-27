Los cinco momentos críticos de Pablo Peirano como técnico de Nacional que pusieron en jaque su puesto

Nacional se perdió la gran oportunidad de lograr la Tabla Anual este domingo tras igualar con el último del Torneo Clausura, Wanderers, 0-0, en el Parque Viera y sumó una decepción más que puso en jaque la continuidad de su técnico, Pablo Peirano.

Si los tricolores hubieran ganado, se habrían hecho con la tabla acumulada que ya los hubiera depositado en las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Pero más allá del 0-0, lo que molesta de alguna forma a algunos dirigentes, es la forma en la que jugó Nacional, siendo un equipo apático, que apenas llegó al arco rival, y que no mostró prácticamente nada.

Más allá de que el próximo sábado a la hora 19 ante Cerro en el Estadio Centenario, puede conseguir la Tabla Anual, la molestia en algunos directivos con Pablo Peirano, llevó a la reunión de este lunes en la que estuvo en juego la continuidad o no del DT, como informó Referí.

Los cinco momentos críticos de Peirano

Pablo Peirano tiene números muy buenos desde que se hizo cargo de Nacional.

El entrenador fue elegido el viernes 4 de abril por los directivos albos para que se hiciera cargo del plantel principal.

De allí en adelante, más allá del buen porcentaje que tiene en puntos ganados desde su asunción, hubo cinco momentos complicados como este.

1) Perder la final del Torneo Intermedio: al caer contra Peñarol en definición por penales y siendo netamente inferior en la cancha, el nombre de Pablo Peirano comenzó a perder adherentes entre los que mandan en Nacional.

2) La goleada del clásico del Torneo Clausura: por la segunda fecha de este certamen, el equipo tricolor fue goleado 3-0 por su archirrival, Peñarol, en el Estadio Campeón del Siglo y fue una derrota tremenda, por lo mal que jugó el equipo de Peirano.

3) La derrota ante Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: el pasado 11 de setiembre, Nacional volvía a tener a todo su público en el Gran Parque Central. Como nunca en los últimos tiempos, con prontitud se agotaron las entradas, ya que hacía cuatro encuentros que los hinchas estaban suspendidos de ver a su equipo, por los hechos de violencia generados por algunos seguidores en la final del Torneo Intermedio. Sin embargo, Plaza Colonia le aguó la fiesta a Nacional y le ganó 2-1, por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, eliminándolo del torneo.

20250914 Pablo Peirano Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández / Focouy Pablo Peirano Foto: Dante Fernández / Focouy

4) A principios de este mismo mes de octubre, el nombre de Pablo Peirano estuvo en jaque en directiva. Peñarol le había ganado a Cerro Largo y Nacional empató 0-0 con Juventud de Las Piedras. Sin embargo, los dirigentes decidieron su continuidad. El 11 de este mismo mes, los aurinegros no pasaron del 2-2 ante Miramar Misiones que luchaba por no descender. Al otro día, Nacional tenía todo para sacar más ventaja, pero solo igualó 0-0 con Danubio en Jardines del Hipódromo.

5) El pasado sábado, Peñarol perdió con Cerro 2-0 y 24 horas después, Nacional tenía todo para ganar la Tabla Anual. Sin embargo, empató con Wanderers, último del Torneo Clausura, y no lo consiguió, por lo que deberá esperar para el próximo partido contra Cerro del sábado que viene.