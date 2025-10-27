Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Los cinco momentos críticos de Pablo Peirano como técnico de Nacional que pusieron en jaque su puesto

El entrenador tricolor ha vivido momentos muy complicados en los que defraudó, más allá de los buenos números que ha tenido

27 de octubre 2025 - 13:28hs
Pablo Peirano en Nacional

Pablo Peirano en Nacional

Foto: Leonardo Carreño

Nacional se perdió la gran oportunidad de lograr la Tabla Anual este domingo tras igualar con el último del Torneo Clausura, Wanderers, 0-0, en el Parque Viera y sumó una decepción más que puso en jaque la continuidad de su técnico, Pablo Peirano.

Si los tricolores hubieran ganado, se habrían hecho con la tabla acumulada que ya los hubiera depositado en las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Pero más allá del 0-0, lo que molesta de alguna forma a algunos dirigentes, es la forma en la que jugó Nacional, siendo un equipo apático, que apenas llegó al arco rival, y que no mostró prácticamente nada.

Federico Valverde en Real Madrid
ESPAÑA

El sacrificio y las ganas del capitán: el estado en el que jugó Federico Valverde el clásico ante Barcelona por LaLiga de España

Hinchas de Peñarol
PEÑAROL

Previo a la final de la Copa AUF Uruguay, Peñarol fijó a $ 134 las entradas para el partido ante Defensor para ir por el título del Torneo Clausura; habilitaron la Tribuna Guelfi

Los cinco momentos críticos de Peirano

Pablo Peirano tiene números muy buenos desde que se hizo cargo de Nacional.

El entrenador fue elegido el viernes 4 de abril por los directivos albos para que se hiciera cargo del plantel principal.

De allí en adelante, más allá del buen porcentaje que tiene en puntos ganados desde su asunción, hubo cinco momentos complicados como este.

1) Perder la final del Torneo Intermedio: al caer contra Peñarol en definición por penales y siendo netamente inferior en la cancha, el nombre de Pablo Peirano comenzó a perder adherentes entre los que mandan en Nacional.

2) La goleada del clásico del Torneo Clausura: por la segunda fecha de este certamen, el equipo tricolor fue goleado 3-0 por su archirrival, Peñarol, en el Estadio Campeón del Siglo y fue una derrota tremenda, por lo mal que jugó el equipo de Peirano.

3) La derrota ante Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: el pasado 11 de setiembre, Nacional volvía a tener a todo su público en el Gran Parque Central. Como nunca en los últimos tiempos, con prontitud se agotaron las entradas, ya que hacía cuatro encuentros que los hinchas estaban suspendidos de ver a su equipo, por los hechos de violencia generados por algunos seguidores en la final del Torneo Intermedio. Sin embargo, Plaza Colonia le aguó la fiesta a Nacional y le ganó 2-1, por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, eliminándolo del torneo.

20250914 Pablo Peirano Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández / Focouy
Pablo Peirano

Pablo Peirano

4) A principios de este mismo mes de octubre, el nombre de Pablo Peirano estuvo en jaque en directiva. Peñarol le había ganado a Cerro Largo y Nacional empató 0-0 con Juventud de Las Piedras. Sin embargo, los dirigentes decidieron su continuidad. El 11 de este mismo mes, los aurinegros no pasaron del 2-2 ante Miramar Misiones que luchaba por no descender. Al otro día, Nacional tenía todo para sacar más ventaja, pero solo igualó 0-0 con Danubio en Jardines del Hipódromo.

5) El pasado sábado, Peñarol perdió con Cerro 2-0 y 24 horas después, Nacional tenía todo para ganar la Tabla Anual. Sin embargo, empató con Wanderers, último del Torneo Clausura, y no lo consiguió, por lo que deberá esperar para el próximo partido contra Cerro del sábado que viene.

Temas:

Nacional Pablo Peirano Torneo Clausura Wanderers Parque Viera Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Ronald Araujo y Federico Valverde
ESPAÑA

Los elogios y comentarios de los cuatro diarios deportivos más importantes de España sobre Federico Valverde y Ronald Araujo tras el clásico que Real Madrid venció a Barcelona por LaLiga

Rómulo Otero y Bruno Veglio
POSICIONES

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional contra Wanderers

Federico Valverde celebra el triunfo clásico de Real Madrid ante Barcelona por LaLiga de España
ESPAÑA

Tras un final muy caliente luego de la victoria de Real Madrid sobre Barcelona por LaLiga de España, Federico Valverde hizo un comentario muy aplaudido

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

Wanderers 0-0 Nacional: el tricolor jugó un pésimo partido, empató en el Viera y no supo sentenciar la Tabla Anual

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos