El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Wanderers vs Nacional EN VIVO por el Torneo Clausura: el tricolor va por asegurar la Tabla Anual y meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya

Nacional visita a Wanderers para abrochar la Tabla Anual y asegurar su presencia en la definición de la Liga AUF Uruguaya

26 de octubre 2025 - 16:29hs
Pablo Peirano, entrenador de Nacional

Pablo Peirano, entrenador de Nacional

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/FOCOUY

EN VIVO

Nacional visita a Wanderers a la hora 18.30 en el Parque Viera, en partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura. Si los tricolores ganan, asegurarán la Tabla Anual y con eso se meterán en la definición de la Liga AUF Uruguaya. Además, en caso de vencer, el tricolor quedará a solo dos puntos de Peñarol en el Clausura.

Live Blog Post

Las estadísticas del partido

Live Blog Post

Germán Barcala y la inauguración de la tribuna alta en la Obdulio Varela del Viera

"Pasó un año exacto y es un premio a la perseverancia. Estaba en octubre pronto, había problemas de origen de la obra, hubo problemas con la Intendencia, pasó un año y hoy es una realidad, ya está habilitada y es una actividad que se puede inaugurar", dijo en conferencia de prensa Germán Barcala, el presidente de Wanderers.

El aforo del Viera creció a 10.071 personas y quedó habilitado para jugar torneos Conmebol como locatario. "Para esta vez, por ser un partido especial y contra un grande, el aforo es menor, pero solo por este partido", remarcó Barcala.

Live Blog Post

La llegada de los hinchas de Nacional al Parque Viera

Live Blog Post

Nacional 17-6 arriba de Wanderers en el historial por el Campeonato Uruguayo

Nacional tiene amplia supremacía contra Wanderers en el Parque Viera en partidos correspondientes a la ahora denominada Liga AUF Uruguaya.

Wanderers le ganó por primera vez de local a Nacional el 22 de setiembre de 1991, 1-0 con gol de Walter Luis Peletti.

En total jugaron 29 partidos con 17 triunfos del bolso, 6 del bohemio y 6 empates.

Live Blog Post

El historial de Wanderers vs Nacional en el Parque Viera

Wanderers y Nacional jugaron por primera vez en el Parque Viera el 14 de abril de 1974 por el Campeonato Cincuentenario de Colombes. Empataron 1-1.

En total jugaron 37 partidos con 20 triunfos de Nacional, 8 empates y 9 victorias de Wanderers.

El 2 de setiembre de 1984, Wanderers llevó a Nacional por primera vez al Viera por el Campeonato Uruguayo. El tricolor goleó 3-0 con hat-trick de Carlos "Pato" Aguilera.

El 15 de setiembre del año pasado, jugaron por última vez en feudo bohemio. Nacional ganó 2-0 con goles de Nicolás López y Gastón González.

Wanderers no le gana a Nacional en el Viera desde el Clausura 2021 donde se impuso 1-0 con gol del colombiano Juan Felipe Aguirre.

Live Blog Post

La probable formación de Nacional para jugar ante Wanderers

Mirá en esta nota el equipo que paró Pablo Peirano para visitar a Wanderers en el Viera.

Live Blog Post

Nacional acaba de llegar al Parque Viera

Gran arremolinamiento de hinchas de Nacional para recibir a su equipo que llega en bus al Parque Viera.

Live Blog Post

A qué hora juegan y por dónde ver Wanderers vs Nacional

Mirá en esta nota todos los detalles del partido.

Live Blog Post

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comienza la transmisión en vivo de Wanderers vs Nacional.

Live Blog Post

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

