Wanderers vs Nacional EN VIVO por el Torneo Clausura: el tricolor va por asegurar la Tabla Anual y meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya

Germán Barcala y la inauguración de la tribuna alta en la Obdulio Varela del Viera

"Pasó un año exacto y es un premio a la perseverancia. Estaba en octubre pronto, había problemas de origen de la obra, hubo problemas con la Intendencia, pasó un año y hoy es una realidad, ya está habilitada y es una actividad que se puede inaugurar", dijo en conferencia de prensa Germán Barcala, el presidente de Wanderers.

El aforo del Viera creció a 10.071 personas y quedó habilitado para jugar torneos Conmebol como locatario. "Para esta vez, por ser un partido especial y contra un grande, el aforo es menor, pero solo por este partido", remarcó Barcala.