Wanderers vs Nacional EN VIVO por el Torneo Clausura: el tricolor va por asegurar la Tabla Anual y meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya

Nacional visita a Wanderers a la hora 18.30 en el Parque Viera, en partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura. Si los tricolores ganan, asegurarán la Tabla Anual y con eso se meterán en la definición de la Liga AUF Uruguaya. Además, en caso de vencer, el tricolor quedará a solo dos puntos de Peñarol en el Clausura.
