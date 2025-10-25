Federico Valverde afronta un nuevo y trascendente partido con su club, Real Madrid, que disputará el clásico más importante por una nueva fecha de LaLiga de España, en el encuentro más esperado en lo que va de la actual temporada.
¿A qué hora juegan este domingo Real Madrid vs Barcelona, el clásico con Federico Valverde ante Ronald Araujo por LaLiga de España, y dónde verlo?
