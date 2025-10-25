Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

¿A qué hora juegan este domingo Real Madrid vs Barcelona, el clásico con Federico Valverde ante Ronald Araujo por LaLiga de España, y dónde verlo?

Federico Valverde vuelve a jugar hoy con Real Madrid el clásico contra Barcelona de Ronald Araujo por una nueva fecha de LaLiga de España; mirá a qué hora y dónde se puede ver

25 de octubre 2025 - 20:52hs
Federico Valverde marcado por Ronald Araujo

Federico Valverde marcado por Ronald Araujo

EFE

Federico Valverde afronta un nuevo y trascendente partido con su club, Real Madrid, que disputará el clásico más importante por una nueva fecha de LaLiga de España, en el encuentro más esperado en lo que va de la actual temporada.

En esta ocasión, el volante uruguayo, quien últimamente juega como lateral derecho para cubrir las lesiones en su equipo, es muy probable que repita.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona el clásico con Federico Valverde ante Ronald Araujo por LaLiga de España?

Real Madrid enfrentará a Barcelona por una nueva fecha de LaLiga de España.

El partido entre ambos equipos se disputará este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Delegados de Peñarol analizan denunciar a Nacional y a Cerro ante la FIFA por una supuesta violación de un artículo respecto a "perjudicar a un tercero" por la fijación del Estadio Tróccoli

Ignacio Sosa 
PEÑAROL

Ignacio Sosa se va de Peñarol a jugar a Brasil en enero; mirá cuánto dinero le queda a los carboneros

¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona el clásico con Federico Valverde ante Ronald Araujo por LaLiga de España y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 11.15.

El partido podrá verse en ESPN y por streaming en Disney+.

Temas:

Federico Valverde real madrid Ronald Araujo Barcelona clásico LaLiga de España

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo del primer gol de Cerro
EN VIVO

Cerro 2-0 Peñarol por el Torneo Clausura: dura caída de los de Aguirre en el Tróccoli y le entregaron la Tabla Anual a Nacional

Diego Aguirre
TORNEO CLAUSURA

Cerro vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por la fecha 13 del Torneo Clausura

Sede de la AUF en la calle Guayabos
FÚTBOL URUGUAYO

La sede de la AUF, en la calle Guayabos, tuvo un operativo de seguridad especial y vallaron las calles este viernes de tarde

Jorge Vidart con la celeste en el desierto de Atacama
CICLISMO

El uruguayo de 63 años que hizo doblete en el desierto: Jorge Vidart fue plata en el Panamericano de mountain bike y oro en la Arica Race

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos