¿A qué hora juegan este domingo Real Madrid vs Barcelona, el clásico con Federico Valverde ante Ronald Araujo por LaLiga de España, y dónde verlo?

Federico Valverde marcado por Ronald Araujo EFE

Federico Valverde afronta un nuevo y trascendente partido con su club, Real Madrid, que disputará el clásico más importante por una nueva fecha de LaLiga de España, en el encuentro más esperado en lo que va de la actual temporada.

En esta ocasión, el volante uruguayo, quien últimamente juega como lateral derecho para cubrir las lesiones en su equipo, es muy probable que repita.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona el clásico con Federico Valverde ante Ronald Araujo por LaLiga de España? Real Madrid enfrentará a Barcelona por una nueva fecha de LaLiga de España.

El partido entre ambos equipos se disputará este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona el clásico con Federico Valverde ante Ronald Araujo por LaLiga de España y dónde verlo? El encuentro se jugará a la hora 11.15. El partido podrá verse en ESPN y por streaming en Disney+.