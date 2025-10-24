Ignacio Sosa se va de Peñarol a jugar a Brasil en enero; mirá cuánto dinero le queda a los carboneros

Peñarol entrenó este viernes de manera menos exigente en Los Aromos pensando que en poco más de 24 horas deberá enfrentar en un compromiso crucial a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli por la fecha 13 del Torneo Clausura, el que lidera, y espera mantener la diferencia, a la vez que aún piensa en sus pocas chances de lograr la Tabla Anual. Mientras tanto, el presidente Ignacio Ruglio admitió que Ignacio Sosa se irá de Peñarol a jugar a Brasil en enero próximo.

Los carboneros deben ganarle a los de la Villa en una cancha complicada como es la del Tróccoli, para quedarse más tranquilos pensando en lo que suceda el domingo en la visita de su archirrival, Nacional, al Parque Viera para enfrenar a Wanderers que va último en la tabla.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, admitió este jueves a la noche que Ignacio Sosa jugará finalmente en Brasil desde enero.

En agosto pasado y como informó Referí, Peñarol le extendió el contrato al volante por tres años.

Referí, también informó en agosto que Red Bull Bragantino le ofreció al jugador un contrato por cinco temporadas y mejores condiciones contractuales a las que tiene actualmente en Peñarol.

Cabe consignar que los aurinegros poseen el 80% de la ficha del futbolista.

Según admitió Ruglio en el programa Padre y Decano TV, "Ignacio Sosa se irá en enero a Red Bull Bragantino de Brasil", el mismo club que lo pretendía y por el que inició negociaciones con el futbolista en agosto pasado.

El titular carbonero dijo que Peñarol recibirá US$ 3,5 millones por el pase de Sosa al fútbol de Brasil, y que la prueba médica se le hará en los próximos días en Montevideo.