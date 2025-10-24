Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"No entiendo las críticas a Darwin Núñez en Liverpool": excompañero del uruguayo en Benfica destacó que metió "muchos goles" en Anfield pero le exigían más por los millones que pagaron por él

"Yo pensaba que cuando fue a Liverpool le venía perfecto para la Premier, el tipo de jugador y para Liverpool sobre todo”, dijo Alejandro Grimaldo sobre Darwin Núñez

24 de octubre 2025 - 9:52hs

Grimaldo sobre Darwin Núñez

El excompañero de Darwin Núñez en Benfica, el español Alejandro Grimaldo, dijo no entender las críticas que recibió el atacante uruguayo en Liverpool de Inglaterra, club que dejó en el último período de pases para jugar en Al Hilal de Arabia Saudita.

Grimaldo y Núñez coincidieron en el club portugués, donde jugaron juntos 72 partidos, y desde donde el artíguense pasó a los “reds” en una operación impactante de 75 millones de euros más 25 millones en variables.

“Era un delantero muy rápido, muy potente, con mucho gol, buen golpeo”, dijo el lateral español al recordar a Darwin en Benfica en declaraciones a After Post Unided.

bd76687bacc753b108a5e243187eb14ef778253d-jpg..webp
Darwin Núñez en Benfica
Darwin Núñez en Benfica

“Un jugador que yo pensaba que cuando fue al Liverpool le venía perfecto para la Premier, el tipo de jugador y para el Liverpool sobre todo”, agregó el defensa que actualmente juega en Bayer Leverkusen de Alemania.

Luego, agregó: “Yo creo que ha marcado bastante los goles, ha jugado… Es que no entiendo las críticas”.

Grimaldo explicó por qué cree que fue cuestionado el uruguayo. “Pasa que siempre cuando hay un precio muy elevado, te exigen el doble o el triple y la culpa no es del jugador, porque el jugador no tiene nada que ver con el tema del precio. Es entre clubes”.

Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez celebrates scoring the team's second goal during the first of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. Darr
Darwin Núñez

Darwin Núñez

“Entonces, al final vas a un equipo como el Liverpool, pues hay presión, te exigen y siempre hay críticas, pero yo creo que ha metido muchos goles igualmente y muchas asistencias en el Liverpool”, señaló.

En el club de Anfield el delantero uruguayo jugó 143 partidos, con 40 goles y 26 asistencias.

