Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
lluvia ligera
Domingo:
Mín  13°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / NARCOTRÁFICO

"No existe una sola posibilidad de una entrega pacífica", dijo el abogado de Sebastián Marset tras video viralizado

El narcotraficante "está bien" y "expectante" por el juicio que enfrenta su presunta expareja, Gianina García Troche, en Paraguay, donde está acusada de lavado de activos

24 de octubre 2025 - 21:35hs
Sebastián Marset en el video difundido en las últimas horas

Sebastián Marset en el video difundido en las últimas horas

Foto: captura redes sociales

El abogado en Uruguay de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, aseguró que no existe "una sola posibilidad" de que su cliente se entregue a la Justicia "de forma pacífica".

"No existe una sola posibilidad ni se le pasa por la cabeza en este momento la entrega a la Justicia de forma pacífica. En tiempo atrás sí existió y se trató de negociar, pero hoy no", respondió el abogado en una conversación con Telenoche.

Las declaraciones de Moratorio se dan horas después de que se viralizara un video presuntamente atribuido a Marset, en el que se ve al narcotraficante fuertemente armado, rodeado de otras personas –también armadas– que exhiben banderas del Primer Comando Capital (PCC) brasileño.

Más noticias
video | sebastian marset amenaza a el colla y a las autoridades: estamos preparados para hacer guerra
NARCO

VIDEO | Sebastián Marset amenaza a "El Colla" y a las autoridades: "Estamos preparados para hacer guerra"

exsocio de sebastian marset dijo que el narco uruguayo esta en bolivia y lo acuso de secuestrar a su expareja
BÚSQUEDA DE MARSET

Exsocio de Sebastián Marset dijo que el narco uruguayo está en Bolivia y lo acusó de secuestrar a su expareja

En el video que circula en redes sociales –del que se hicieron eco distintos medios de la región y por el que respondieron autoridades paraguayas y bolivianas– Marset advierte a un exsocio, apodado "El Colla", que "deje de andar diciendo" cuál es su paradero.

“Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, luego otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea”, se lo escucha decir. Y luego agrega: “Y estamos preparados para hacer guerra con el que sea, 'El Colla', la Policía, no me importa nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Téngalo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”.

Sobre Marset, Moratorio respondió: "Sebastián está bien, está muy expectante con lo que ocurra con el juicio a Gianina en Paraguay".

Esto último está relacionado con el juicio que enfrenta la pareja del narcotraficante, Gianina García Troche, en Paraguay, donde es acusada de lavado de dinero, en el marco de la operación A Ultranza, que descubrió que Marset era el líder de una red internacional de crimen organizado.

Días atrás, sin embargo, García Troche declaró en una audiencia que ya no estaba en pareja con Marset. "No soy esposa de Sebastián Marset, soy madre de sus hijos, no me casé, conviví con él, pero hoy en día no estoy más con él, hace un año y medio que ya no estoy con él, desde el momento en que me entregué en España", afirmó la uruguaya, según el acta de su declaración, difundida por Radio Ñandutí de Paraguay.

Sobre el caso de García Troche, Moratorio –que también defiende a la mujer– dijo que es una posibilidad que intente acordar con la Justicia paraguaya para obtener una pena más leve por lavado de activos.

Temas:

Sebastián Marset Gianina García Troche Santiago Moratorio Narcotráfico

Seguí leyendo

Las más leídas

VIDEO | Sebastián Marset amenaza a El Colla y a las autoridades: Estamos preparados para hacer guerra
NARCO

VIDEO | Sebastián Marset amenaza a "El Colla" y a las autoridades: "Estamos preparados para hacer guerra"

La tormenta avanza sobre Uruguay este viernes
CLIMA

Metsul advierte por "riesgo muy alto de vendavales entre hoy y mañana en Uruguay": los detalles

Inumet sumó una alerta naranja y actualizó la amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas
CLIMA

Inumet sumó una alerta naranja y actualizó la amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas

La bandera que le hicieron hinchas de Galatasaray a Lucas Torreira
URUGUAYOS

El difícil momento familiar de Lucas Torreira, que pese a eso jugó por Liga de Campeones en un gesto que fue valorado por Galatasaray, antes de viajar a Uruguay; mirá su mensaje

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos