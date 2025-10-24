"No existe una sola posibilidad de una entrega pacífica", dijo el abogado de Sebastián Marset tras video viralizado

El abogado en Uruguay de Sebastián Marset , Santiago Moratorio, aseguró que no existe "una sola posibilidad" de que su cliente se entregue a la Justicia "de forma pacífica".

" No existe una sola posibilidad ni se le pasa por la cabeza en este momento la entrega a la Justicia de forma pacífica . En tiempo atrás sí existió y se trató de negociar, pero hoy no", respondió el abogado en una conversación con Telenoche.

Las declaraciones de Moratorio se dan horas después de que se viralizara un video presuntamente atribuido a Marset , en el que se ve al narcotraficante fuertemente armado , rodeado de otras personas –también armadas– que exhiben banderas del Primer Comando Capital (PCC) brasileño.

En el video que circula en redes sociales –del que se hicieron eco distintos medios de la región y por el que respondieron autoridades paraguayas y bolivianas– Marset advierte a un exsocio, apodado " El Colla", que "deje de andar diciendo" cuál es su paradero.

“Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, luego otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea”, se lo escucha decir. Y luego agrega: “Y estamos preparados para hacer guerra con el que sea, 'El Colla', la Policía, no me importa nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Téngalo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”.

Sobre Marset, Moratorio respondió: "Sebastián está bien, está muy expectante con lo que ocurra con el juicio a Gianina en Paraguay".

Esto último está relacionado con el juicio que enfrenta la pareja del narcotraficante, Gianina García Troche, en Paraguay, donde es acusada de lavado de dinero, en el marco de la operación A Ultranza, que descubrió que Marset era el líder de una red internacional de crimen organizado.

Días atrás, sin embargo, García Troche declaró en una audiencia que ya no estaba en pareja con Marset. "No soy esposa de Sebastián Marset, soy madre de sus hijos, no me casé, conviví con él, pero hoy en día no estoy más con él, hace un año y medio que ya no estoy con él, desde el momento en que me entregué en España", afirmó la uruguaya, según el acta de su declaración, difundida por Radio Ñandutí de Paraguay.

Sobre el caso de García Troche, Moratorio –que también defiende a la mujer– dijo que es una posibilidad que intente acordar con la Justicia paraguaya para obtener una pena más leve por lavado de activos.